Borussia Dortmund vence en casa a PSG con una demostración de carácter

Un gran gol de Niclas Füllkrug dio la victoria a Borussia Dortmund por 1:0 sobre PSG y toma la ventaja en estas semifinales de Champions League. El plantel de Edin Terzic salió a por todas desde el inicio, pudo aguantar los envites

de los franceses en el segundo tiempo y hasta tuvo ocasiones para anotar el segundo tanto, en una noche que nadie en el Signal Iduna Park olvidará.

El cambio en lo actitudinal tuvo premio

A ojos de todos, Borussia Dortmund era el equipo que todos querían encontrarse en semifinales. Un equipo que en liga no ha rendido como se esperaba pero que en Europa, con el empujón de su hinchada, está en cotas que no alcanzaba en toda una década. El Signal Iduna Park fue una caldera en fase de grupos, octavos y cuartos, y no falló en esta cita contra un Paris Saint-Germain que se creía superior pese a no haber ganado nunca en el templo negriamarillo. El balance de la fase de grupos, donde ya se vieron Dortmund y PSG, daba la razón a los franceses, que vencieron el encuentro en su casa y empataron el otro fuera. Pero lo visto en esos dos partidos y lo que nos encontramos hoy fue muy distinto.

Si por algo se caracterizó el BVB en aquellas dos mencionadas citas, y sobre todo en la primera, fue por su conservadurismo. Se plantó atrás esperando a que pasara el asedio y a castigar a la contra, y no le salió bien. Esta vez Terzic cambió y fue más agresivo, no temió en mandar a su equipo a presionar arriba y provocó errores porque, a diferencia de lo que creían hace meses, los parisinos son tan humanos como ellos. A ese cambio en la actitud se le sumó un gran esfuerzo físico de todos los jugadores de banda y donde destacaron un Adeyemi que se dejó el alma en todas las transiciones ofensivas y defensivas, y un Sancho que, por momentos, recordó a su mejor versión.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Füllkrug, una vez más, diferencial

Quien dio los frutos a la buena actuación colectiva de Borussia Dortmund fue, como acostumbra, Niclas Füllkrug. Tras un tramo de primer tiempo donde los parisinos se aproximaron al área de Kobel pero nunca llegaron a concretar ocasiones claras, el delantero internacional alemán tuvo una de sus grandes acciones de calidad para poner el 1-0. Con un desmarque que dejó retratada a la línea defensiva rival y un pase perfecto de Schlotterbeck, Füllkrug se plantó en el área de Donnarumma y, antes de que Lucas Hernández se le echara encima, asestó un disparo fuerte y raso contra el que el arquero italiano no pudo hacer nada.

Con ese gol el BVB se creció y tuvo una ocasión muy clara para duplicar su ventaja, lo que habría puesto completamente patas arriba los pronósticos. Sabitzer embocó una volea a bocajarro dentro del área aunque, esta vez sí, Donnarumma salvó a los suyos de irse con la debacle al descanso.

El Dortmund aguantó los envites del PSG e incluso perdonó el 2-0

Se esperaba una fuerte reacción del PSG en el inicio del segundo tiempo y así fue, pero Borussia Dortmund sobrevivió. Dos disparos al palo y un cabezazo desviado de Fabián Ruiz dentro del área hicieron que Los Negriamarillos despertaran y, lejos de echarse atrás, dieron pasos hacia adelante para buscar otra vez el segundo gol. Füllkrug tuvo la más clara, enviando por encima del larguero un centro raso que, en otro partido, raramente habría perdonado. Y poco después estuvo envuelto en la acción más polémica, cuando fue a rematar un centro de Julian Brandt. Un ligero empujón de Nuno Mendes, cuando ya estaba en el aire y preparaba el cabezazo, no derivó en penalti pese a las muchas quejas de Terzic en la banda.

Sobre el tramo final, Paris Saint-Germain volvió a lanzarse con insistencia sobre el área negriamarilla y, tal y como pasó anteriormente, sus intentos quedaron cerca pero no encontraron las redes. Las Abejas no se dejaron llevar y completaron el trabajo, cerrando la ida con una ventaja mínima pero que puede ser vital dentro de una semana.

Noventa minutos separan a Borussia Dortmund de meterse en una final de Champions League en Wembley, donde quizá puedan tomarse una venganza sobre FC Bayern por el resultado de 2013. Lo logrado esta noche en el Signal Iduna Park les da muchas alas, aunque tendrán que tener los pies en la tierra y trabajar igual de bien que hoy, o incluso más, para salir del Parque de los Príncipes con el billete a la final..