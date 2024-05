Ralf Rangnick da el sí a FC Bayern München

Ralf Rangnick está a un paso de convertirse en el próximo entrenador de FC Bayern München. El actual seleccionador austriaco ha mostrado a la directiva bávara su disposición a sentarse en el banquillo del Allianz Arena la próxima temporada, mientras la Federación de Austria espera por sacar una buena cifra por su marcha.

El acuerdo entre club y entrenador es inminente

Los días de Thomas Tuchel en Múnich, por mucho que el buen papel del equipo en Champions League esté realzando su figura, están contados. FC Bayern se lanzó con todo a firmar a Ralf Rangnick después de las negativas de Xabi Alonso y Julian Nagelsmann, y todo apunta a que el acuerdo está muy cerca. Tal y como informa Kicker, el que fuera técnico de Leipzig, Schalke o Hoffenheim, entre otros muchos equipos alemanes, comunicó a Los Bávaros el pasado fin de semana que quiere convertirse en su nuevo técnico.

Si bien Rangnick no dudó en hacer público el interés de FC Bayern recientemente, no estaba tan claro que terminara sucediendo su fichaje debido a las críticas de un sector de la afición en contra de su nombramiento, y a sus exigencias en cuanto al peso de su opinión sobre la confección de la plantilla. No obstante, club y técnico están acercando posturas y todo indica a que el acuerdo llegará en los próximos días. Para un anuncio oficial habrá que esperar, tal y como afirmó recientemente el director deportivo bávaro, Max Eberl, «hasta después de la vuelta de Champions».

La federación austriaca no dejará marchar gratis a Rangnick

Habiéndose acercado las posturas entre las dos partes principales, todavía queda por contentar a una tercera y es la Federación de Austria. Ralf Rangnick tiene contrato con la selección hasta 2026 y, en caso de dejar su puesto para marcharse a Baviera después de la Eurocopa, los austriacos quieren una compensación económica no menor de diez millones de euros. En 2021, FC Bayern tuvo que pagar a RB Leipzig un total de 30 millones de euros para hacerse con los servicios de Julian Nagelsmann. Lo que les queda ahora, además de atar los últimos cabos sueltos con Rangnick, es intentar reducir durante los próximos días las pretensiones económicas que tienen en Austria.