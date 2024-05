Marco Reus no seguirá en Borussia Dortmund y tendría un posible destino

En las últimas horas, se ha dado que conocer que todo indica que Marco Reus no seguirá en Borussia Dortmund.

Reus no seguirá en Dortmund

No cabe ninguna duda de que los años no pasan solos y a Marco Reus le han provocado muchos partidos como suplente en esta temporada. Ya la otra había tomado la decisión de tener un lugar mucho más secundario y la consecuencia de ello es que Julian Brandt juegue en su lugar en el XI.

Este cambio generó varias peleas entre el número 11 y Edin Terzic, porque el técnico entiende que no debe jugar porque ya no está a la altura. Recordemos que a lo largo de su carrera ha sufrido varias lesiones y su ritmo no es el mismo en su juventud.

Y a esto hay que sumarle que su contrato vence el próximo verano y la directiva ya habría tomado la decisión de no renovar su vínculo, por lo que, tras 12 años en el club, deberá dejar la camiseta negriamarillo.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Cuál podría ser el destino de la leyenda?

Ante esto, la información de SportBild indicaría que Marco tomó la decisión de no seguir en la Bundesliga. Él no quiere generar ningún resquemor con su afición y es por ello que la especulación que lo ponía en Borussia Mönchengladbach, estaría totalmente descartada.

Es por ello que su próximo destino estaría fuera del viejo continente. Ya muchos clubes de Estados Unidos han consultado por él y, hoy por hoy, sería el destino más probable para forjar sus últimas armas como futbolista profesional.