Borussia Dortmund y un baldazo de agua fría ante Bremen

Borussia Dortmund vencía 2:0 a Werder Bremen, pero en los últimos seis minutos del encuentro, Los Nórdicos se lo dieron vuelta.

Una primer tiempo que no justificaba el resultado

Tras una temporada donde los visitantes jugaron en 2.Bundesliga, ambos equipos se encontraban nuevamente. Borussia Dortmund venía de vencer en sus dos primeras citas, mientras que el Werder Bremen solo había podido conseguir dos empates. La obligación estaba para Los Negriamarillos que sueñan con luchar por la Bundesliga aunque no se podía negar que la parada no era fácil. Sobre todo, porque en los últimos años su bestía negra siempre fue el conjunto del norte alemán.

Ahora bien, con equipos en cancha comenzó el encuentro. El desarrollo del primer tiempo encontró a dos planteos tácticos que hacían de la paridad una cuestión lógica. Bremen llegaba solo a partir de contras y BVB no encontraba los caminos para superar los tres cuartos de cancha. No había espacios por ningún lado hasta que Julian Brandt enganchó desde la banda derecha y con pierna zurda firmó el 1:0 con un verdadero golazo.

Werder Bremen explotó todos los déficits de Borussia Dortmund

Si bien el equipo de Edin Terzic se fue con la ventaja a la segunda parte, la realidad está en que el juego colectivo nunca mejoró. Dortmund era un equipo largo que nunca encontraba enlaces entre el quite de sus defensores y sus jugadores más creativos. Así y todo al minuto 77′, Raphaël Guerreiro iba a estampar el 2:0 tras un gran disparo de media distancia y todo indicaba que los tres puntos iban a quedar en el Westfalenstadion.

Sin embargo, los de Werner no se rindieron. En el minuto 89′, Buchanan iba a poner el descuento tras un golazo de tres dedos al ángulo para que en el 93′ Schmidt ponga el 2:2 de cabeza. Y cuando todo parecía que allí iba a terminar, Burke se escapó de contra y en el último minuto puso el 2:3 para tirarle un baldazo de agua fría a este Dortmund que llegaba ilusionado.

No cabe ninguna duda de que el visitante expuso todos los problemas del equipo negriamarillo. Por un lado, Emre Can demostró que no está a la altura del club durante todo el encuentro. Y lo mismo ha sucedido con las variantes en los laterales, Wolf fue sobrepasado en la ventaja del Werder Bremen. Y para ponerle una cereza al postre, la falta de eficacía otra vez jugó un valor preponderante. Moukoko podría haber puesto el 3:0, pero no lo hizo y quién no los concreta, los sufre.