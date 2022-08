Bayer Leverkusen ante el peor arranque de su historia

Bayer Leverkusen concretó la cuarta derrota consecutiva en la presente temporada y está ante el peor arranque de su historia.

Una mala impresión desde el vamos

En la temporada pasada, Bayer Leverkusen terminó con algunos problemas a resolver en pasajes de sus encuentros, pero el hecho de clasificar a Champions League provocó que, en líneas generales, el balance sea más que positivo. Sobre todo, teniendo en cuenta que llegaba Gerardo Seoane y ya en su primera campaña tenía resultados claros.

Ahora bien, en esta temporada Die Werkself no hizo grandes cambios en su plantilla y, por sobre todas las cosas, no reforzó una defensa que necesitaba al menos uno o dos efectivos. Es por ello que ya desde el vamos comenzó mal la temporada, con un equipo que le cuesta mucho generar situaciones y que a la vez defiende muy mal.

Bayer Leverkusen y el peor arranque de su historia

Así y todo, Las Aspirinas comenzaron la temporada tras un verano donde no pasó mucho a decir verdad. Y ya desde el comienzo les han pegado un duro golpe porque quedaron afuera de la Copa Alemana con el Elversberg que juega actualmente en la tercera división. Las alarmas se encendían, pero todavía el pánico no estaba presente debido a que la DFB Pokal suele dar sorpresas y hasta al mísmisimo FC Bayern München le tocó sufrirlas.

Sin embargo, esa imagen no cambió hasta el momento. Con la derrota de hoy frente a Hoffenheim, llevan 3 partidos en caída libre en la Bundesliga y no han podido sumar ni un punto. Y no solo eso, sino que en el caso de hoy, el equipo de Sinsheim les ha dado un verdadero paseo en su propio estadio.

No cabe ninguna duda de que Gerardo Seoane va a tener que cambiar muchas cosas. Y realmente es tiempo que lo haga, hoy por hoy, ya muchos están discutiendo su puesto. Por mala suerte para él, el futbol es cruel y no entiende de tiempos.