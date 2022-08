Brentford viene en busca de una joya de la Bundesliga

En las últimas horas, se dio a conocer que Brentford apretó el acelerador para llevarse una joya de las tantas que tiene la Bundesliga.

Kevin Schade y un gran nivel en SC Freiburg

El fútbol alemán ya es conocido por muchos como el creador de las superestrellas del futuro. Incluso, este lema fue utilizado por la DFL en muchas ocasiones. Y como no puede ser de otra manera, la aparición de nuevos nombres que prometen mucho no paran temporada tras temporada.

Y si tenemos que mencionar uno de esos nombres que ha tenido grandes argumentos, es una obligación hablar de Kevin Schade. Con una gran velocidad y unos regates que fueron indomables, el extremo de Freiburg ha tomado una gran relevancia y, según han podido confirmado medios alemanes, tiene a media Europa atrás.

Con 20 años, el nacido en Potsdam aún no ha podido jugar en la presente temporada porque sufre una abdominoplastia y aún no se sabe cuando será su vuelta. Ahora bien, lo que sí se sabe es que no es una lesión grave y es por ello que hay un club que quiere llevárselo a como de lugar.

Brentford se quiere quedar con la joya de la Bundesliga

Como era de esperarse, cuando uno destaca, los oferentes sobra. Y si bien Schade tuvo varios en lo que va de este mercado de verano, ahora Brentford quiere incorporarlo, cueste lo que cueste. Según información de Sky Sports, el club inglés ya envió la primera oferta formal por el jugador, que tenía como número final 20 millones de euros, teniendo en cuenta las variables.

La directiva de La Selva Negra, claramente, no quiere perder a su máxima promesa. Empero, saben que será difícil retenerlo. Es por eso que dicha oferta fue rechazada, pero se espera que llegue una superior y allí tomarán una decisión final. Lo que sí ya se sabe es que el jugador estaría abierto a una transferencia.