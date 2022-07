Borussia Dortmund y una pretemporada de más a menos

Finalizaron los amistosos de la pretemporada de Borussia Dortmund y los últimos resultados han dejado muchas dudas.

Un buen inicio

Tras concretar grandes movimientos en el mercado de verano, Borussia Dortmund llegaba a esta pretemporada con una gran ilusión. La incorporación de Schlotterbeck y Süle traían tranquilidad para una zona muy agitada como la defensa. Y como si ello fuera poco, las compras de Adeyemi y Haller eran bocanadas de aire fresco tras la salida de Erling Haaland.

Con mucho hype, BVB se enfrentó al Lüner que venció 3:1, al Dynamo Dresden que despacho por un 0:2 y el último partido antes de viajar a Bad Ragaz fue un 0:5 al SC Verl. El equipo mostraba una gran dinámica en ataque que era contrarrestada con la labor defensiva que no pasó sobresaltos realmente. Ahora bien, todos esos equipos están varios escalones por debajo del nivel de Las Abejas.

Borussia Dortmund y un final de pretemporada con algunas dudas

Ahora bien, ya en Suiza para realizar la pretemporada, el equipo se tuvo que enfrentar al Valencia. En el primer tiempo no lo ha hecho nada mal, incluso si uno se fija las oportunidades, tranquilamente podría decir que merecía al menos irse ganando por 1:0. Sin embargo, las desatenciones en defensa provocaron que el resultado final sea un 1:3 en contra sin mucha reacción. El primer síntoma que le vemos a este Dortmund es que en las segundas partes se desinfla por completo.

Tras el mal resultado fue cuando cayó la noticia que fue un baldazo de agua fría, según Sebastian Kehl. Sébastien Haller, quien iba a ser el encargado de suplir a Haaland, fue diagnosticado con cáncer de testículo y las dudas sobre quién se iba a hacer cargo de ese lugar todavía está puesta sobre la mesa.

Sin embargo, el show debe continuar y el próximo amistoso era Villarreal. El encuentro fue disputado el día de ayer y Edin Terzic decidió cambiar el esquema del 4-2-3-1 al 3-5-2. El primer tiempo fue un paseo del equipo negriamarillo, pero repitió un viejo error como la falta de eficacia. Y como estamos acostumbrados, Dortmund llega y llega y ante el primer error defensivo cae. Así fue como Villarreal marcó el primer gol al final de la primera mitad y ya el segundo tiempo repitió lo mostrado ante el conjunto Che. Esto se debe a que en los últimos 45 minutos solo diambularon por el campo de juego.

Si bien son amistosos y no son para prender alarma, Terzic deberá sacar muchas conclusiones. Algunos jugadores como Meunier, Guerreiro y Brandt ya no demuestran que puedan estar al nivel del equipo. Ahora bien, por el momento nadie ha ofertado por ellos. Y acá está la primera gran conclusión del verano, BVB quiso hacer cambios, pero no se puede sacar el lastre de encima.