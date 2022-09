Callum Hudson-Odoi podría volver a Chelsea en enero

Tras poco menos de un mes en Bayer Leverkusen, el futuro de Callum Hudson-Odoi con Las Aspirinas ya es incierto. Con la destitución de Tuchel y la llegada de Graham Potter al Chelsea, el club londinense se plantearía cancelar su cesión en enero.

¿Se arrepiente el Chelsea de ceder a Hudson-Odoi?

Hudson-Odoi ha sido durante las últimas temporadas un objeto de numerosos rumores en la Bundesliga. El joven extremo inglés mostraba potencial en el Chelsea, no lograba los minutos de juego que deseaba y los clubes alemanes veían con buenos ojos su incorporación para repetir la fórmula de anteriores jóvenes procedentes de Inglaterra como Gnabry, Sancho o Bellingham. Finalmente Bayer Leverkusen consiguió hacerse con sus servicios en forma de cedido hacia el final del mercado, pero en Londres ya hay alguien que le echa mucho de menos.

El nuevo técnico del Chelsea, Graham Potter, tiene muchos más planes para Hudson-Odoi que su predecesor en el cargo. Según SportBild, le gustaría llevarse de vuelta al atacante en enero ya que es un jugador de su agrado. Tanto es del gusto de Potter que, cuando estaba a los mandos del Brighton, ya intentó su fichaje o cesión, con poco éxito. Ahora que lo puede tener en sus filas, no quiere desaprovechar la oportunidad de dirigirle.

Escucha la última edición de «El Debate» de Mi Bundesliga en nuestro canal de Spotify.

El Leverkusen no puede hacer nada si quieren llevárselo

Si el Chelsea trata de terminar la cesión de Hudson-Odoi en enero, por desgracia para el Leverkusen, este último no podría hacer nada para evitarlo. Cuando los dos equipos acordaron el préstamo del extremo, una de las condiciones era la total libertad para anularlo en el mercado invernal si el club de la Premier League lo consideraba necesario. Es por esto que el Bayer 04 está a merced de lo que quieran en la capital inglesa.

Con 5 apariciones para Die Werkself en escasos 23 días que lleva en Alemania, Hudson-Odoi no ha dejado una mala impresión en el BayArena. Ahora bien, más vale que los aficionados no se encaprichen con él en los próximos meses porque, si Graham Potter no cambia de parecer, sus días estarían contados en la Bundesliga.