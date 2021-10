Charles Aránguiz vuelve a ser baja en el Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen tendrá que volver a prescindir de Charles Aránguiz tras su lesión en la pantorrilla derecha. Es duda si el chileno podrá estar con su selección en las Eliminatorias.

UNA PERDIDA SENSIBLE EN EL MEDIOCAMPO

Sin dudas, se sintió la falta de los mediocampistas centrales en el Leverkusen durante la visita del FC Bayern München al BayArena. El 1:5 de los bávaros se fundamentó en gran parte, según el entrenador Gerardo Seoane, por la ausencia de Exequiel Palacios y Charles Aránguiz. Aunque el primero se perdió el encuentro debido a un resfrío, el segundo tuvo algo más grave.

El nacido en Puerto Alto se lesionó en el último entrenamiento previo al partido y su diagnóstico, conocido en el día de la fecha, reveló que tiene una “lesión en el tendón muscular” en la pantorrilla derecha. Sin establecer un tiempo determinado, el Bayer 04 anunció que “probablemente regrese después del parón internacional de noviembre”.

Escucha la última edición de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan y Nahuel Miranda.

BAYER 04 LO ESPERA PARA NOVIEMBRE, ¿Y CHILE?

De todas maneras, no está del todo claro si podrá ser parte de la convocatoria con Chile. La experiencia del club de las Aspirinas con las jornadas clasificatorias de la CONMEBOL no han sido la mejor, ya que sus futbolistas llegan sin descanso de sus viajes a los partidos de la Bundesliga.

Como si fuera poco, las selecciones sudamericanas desconfían del plazo que Leverkusen pone para la recuperación. En las últimas dos lesiones de Palacios, el argentino no tenía posibilidad de ser parte del equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, llegó a jugar sin problemas tras afrontar la parte final de su rehabilitación en su país. Se verá si el seleccionador Martín Lasarte repite la idea de su colega con Aránguiz.

Tras la última fecha FIFA para el Mundial de Qatar 2022 de este año, la Bundesliga volverá el fin de semana del 19 de noviembre. El Leverkusen se enfrentará el sábado 20 al VfL Bochum frente a su público, en el encuentro que el jugador de 32 años podría regresar ante el equipo recién ascendido.

No ha sido un año fácil para Aránguiz: Tuvo que tomarse una pausa más larga durante la temporada pasada, debido a problemas en el tendón de Aquiles y un desgarro en la pantorrilla. Si bien no regresó a la misma marcha de costumbre, supo reestabilizar su rendimiento y volverse a hacer con un lugar en el once titular.