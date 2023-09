Cinco motivos para el optimismo de Union Berlin en su visita a Heidenheim

La temporada del Union Berlin comenzó muy bien pero se ha ido complicando en las últimas semanas con 4 derrotas consecutivas, 3 de Bundesliga a las que sumar el partido con final agónico del Bernabéu. Sin embargo, todavía no han saltado las alarmas en la afición de un equipo que es sufridor por naturaleza y que tiene claro que las rachas van y vienen. El duelo en Heidenheim puede ser importante para volver a la senda del triunfo y recuperar la tranquilidad antes del debut en Champions como local. Para aquellos que estén más preocupados, tenemos 5 motivos para confiar en que el equipo puede cambiar el rumbo.

Los fichajes de Union Berlin todavía necesitan acoplarse

Otras temporadas, Oliver Ruhnert ya había hecho su trabajo para principios de julio pero esta vez el mercado fue más complejo y hubo que esperar hasta finales de agosto para completar la plantilla. El caso más paradigmático es el de Leonardo Bonucci, que debutó con la camiseta Unioner en el Santiago Bernabéu y jugó su primer partido de Bundesliga en la quinta jornada. Ahí se notó su falta de conocimiento de la competición ya que hizo un penalti por un empujón que en Italia probablemente no le habrían pitado. Varias semanas más de preparación pueden ayudar al ex de la Juventus y a otros jugadores como Volland o Gosens a estar al 100%.

Un problema de efectividad a solucionar

La temporada pasada el Union Berlin fue de los equipos de Europa que mejor aprovechaba sus ocasiones. Su relación de goles esperados con goles marcados era difícil de explicar. Este año sin embargo se le ha vuelto en contra, ya que los rivales le marcan con muy poco. En los duelos ante el Hoffenheim y el Wolfsburg el Union lo intentó generando muchas llegadas pero sin poder anotar, siendo su xG en ambos choques superior. Si afinan la puntería y logran esa contundencia defensiva que mostraron el curso pasado, volverán a ser un equipo difícil de batir.

A la espera de Rani Khedira

El éxito de la pasada campaña tiene varios nombres propios pero sin duda uno de ellos es el de Rani Khedira. Timón del mediocampo y la voz de Urs Fischer en el césped. El hermano de Sami ha comenzado esta temporada lesionado y aunque Alex Král está cumpliendo, lo cierto es que el equipo se está partiendo más de la cuenta porque le falta esa pieza de su engranaje. Cuando el mediocampista alemán se recupere seguro que el conjunto de Köpenick recupera ese equilibrio esencial para una plantilla donde el orden es imprescindible para sacar los partidos adelante.

La experiencia del Bernabéu es una vez en la vida

Los jugadores son ante todo personas y es lógico que el debut de una competición como la Champions League en todo un Santiago Bernabéu pueda despistar a cualquiera. El equipo está acostumbrado de estas últimas temporadas a compaginar diferentes competiciones y por ello a partir de ahora deberían ser capaces de competir tanto en Champions como en Bundesliga al máximo nivel. Hay que recordar que el curso pasado jugaron hasta 10 partidos internacionales y no les afectó lo más mínimo en sus aspiraciones ligueras.

Union Berlin no tiene presión ninguna de los aficionados

Todo el mundo en Köpenick es consciente de que lo que está haciendo el equipo estos últimos años es una anomalía que no puede mantenerse en el tiempo durante toda la vida, de ahí que el objetivo sea disfrutar del momento y lograr la permanencia una temporada más. Está claro que hay buena plantilla y que el equipo peleará por llegar lo más lejos posible en todas las competiciones pero no hay esa presión exterior para tener que revalidar la clasificación a Champions y eso puede ayudar a los jugadores a no ponerse nerviosos ahora que las cosas no están saliendo.

