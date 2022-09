¿Cómo les ha ido a los alemanes en Europa League y Conference League?

En el pasado jueves se han disputado la segunda jornada de la Europa League y Conference League y repasamos como les fue a los alemanes.

SC Freiburg, de los alemanes, el de mejor forma en Europa League

No cabe ninguna duda de que el equipo de mejor forma en todas las competencias es el de Christian Streich. Los muchachos ya habían demostrado la temporada pasada que estaban preparados para dar la sorpresa y esta siguen en la misma tónica. Ubicados en el segundo puesto de la Bundesliga y ahora también punteros de su grupo de la Europa League.

Y si decimos punteros porque los de La Selva Negra han vencido en sus dos jornadas iniciales y tienen puntaje perfecto en el grupo G. En la primera fecha vencieron al Qarabag en Alemania y, en el día de ayer, hicieron lo propio contra el Olympiacos, pero en Grecia con un 0:3 inobjetable. Sin dudas, un equipo que quiere estar en octavos de la segunda competencia europea en nivel de importancia.

Union Berlin no levanta cabeza

Quienes no pudieron seguir la misma suerte que Freiburg es Union Berlin. Y no solo eso, sino que han hecho todo lo contrario. En la primera jornada cayeron en casa contra el Royale Union Saint-Gilloise por 0:1. Como era el arranque, la preocupación no era máxima.

Sin embargo, en la noche del jueves volvieron a caer, pero esta vez contra el Sporting Braga, que firmó un 1:0 con gol de Vitinha. A esta altura nadie podrá dudar que el gran desafío de Los Unioners es poder sostener el buen nivel de la Bundesliga en Europa. Recordemos que los de Urs Fischer marchan punteros del campeonato alemán.

FC Köln y un buen resultado en Conference League

Si tenemos que mencionar donde estuvimos el partido de locos, tenemos que hablar del encuentro entre Las Cabras y FC Slovácko. En Alemania jugaron un partidazo que terminó 4:2 a favor del local que se ubica primero del grupo con cuatro unidades. Y con esta victoria de Köln, el balance es positivo para los alemanes en Europa League y Conference League.