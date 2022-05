¿Cómo puede afectar a la Bundesliga que Mbappé siga en PSG?

Tras coquetear durante un año entero con Real Madrid, Kylian Mbappé decidió quedarse en PSG y nos preguntamos en qué puede afectar a la Bundesliga.

Una permanencia con mucha bronca y sorpresa

No cabe ninguna duda de que la noticia de que Mbappé continúe en PSG generó todas las emociones posibles. La mayoritaria, sin dudas, ha sido de sorpresa, sobre todo, si tenemos en cuenta que medios españoles garantizaban que había un preacuerdo firmado con Real Madrid.

Ahora bien, otra de las grandes emociones ha ido por el parte de la bronca. La afición merengue no puede escuchar ni el nombre de «Donatello» y, según confirman algunos periodistas, a Florentino Pérez le ha caído tan mal la noticia que habría cerrado la puerta para siempre al francés.

¿La Bundesliga puede sufrir un efecto por la permanencia de Mbappé en PSG?

Por empezar, la decisión del delantero parisino marca dos cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, Leonardo, director deportivo, y Pochettino no seguirían en el club. Y en segundo y último lugar, el Real Madrid se ha quedado con el dinero que iba a poner por Mbappé y necesita reforzar su ataque.

En el primer punto, no sería extraño que los Qataríes que manejan al actual campeón francés miren algún entrenador del fútbol alemán. Recordemos que Thomas Tuchel recaló allí luego de su paso por Dortmund. Y no solo eso, al tener una gran escuela de directores deportivos, no vaya a ser cosa que el reemplazante del brasileño salga sea teutón.

Ahora bien, lo que más preocupa es lo de Real Madrid. Si observamos perfiles, no sería extraño que en los próximos días surjan rumores que acerquen a Christopher Nkunku a Madrid. Con el galardón de MVP de la temporada de Bundesliga y la DFB Pokal bajo el brazo, es un candidato clarísimo si quieren reforzar la zona de ataque.

Como si ello fuera poco, la ficha de Robert Lewandowski también está puesta en el mercado de fichajes. Si bien FC Barcelona habría sacado distancias, de seguro el Rey Midas Pérez levante el teléfono y marque el número de la dirección deportiva.

Es cierto que todavía no hay nada cierto y todo es especulación. Mas allá de esto, les garantizamos que el efecto Mbappé se va a ver presente en el próximo mercado de verano.