En el día de hoy, FC Barcelona realizó la primera oferta formal a FC Bayern München por los servicios de Lewandowski.

Una decisión tomada

Tras tomar la decisión de no renovar su contrato, el polaco ya le informó a la directiva del club bávaro que no seguirá más allá de este verano. En un principio se había especulado que se quedaría a finalizar su contrato, que vence en 2023 e incluso, hasta el día de hoy, es lo que sigue declarando Brazzo Salihamidzic.

Ahora bien, lo cierto está en que hay muy pocas chances de que esto ocurra. En las últimas horas, se ha dado a conocer que después de especular mucho para reunirse y renovar su contrato, hay una relación humana que se rompió entre Lewandowski y FC Bayern München.

Es por ello que por las buenas ya ha informado que no quiere seguir y quiere buscar nuevos aires. Si bien no entrará en huelga y seguirá entrenando hasta que todo se dé, tanto Bild como Kicker, los dos periódicos más reconocidos de Alemania, coinciden en que no hay vuelta atrás en su decisión.

Bayern rechaza la oferta de Barcelona por Lewandowski

Y si hablamos de nuevos aires, Lewandowski tiene claro que quiere emigrar a Catalunya para vestir los colores de FC Barcelona. Es por ello que ya la comitiva de Joan Laporta ha presentado la primera oferta por el polaco de unos 32 millones de euros. Ante la exigencia de los 40 millones de euros que quieren los bávaros, rápidamente emitieron la respuesta por la negativa.

Vive lo mejor del fútbol alemán en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Lo que si hay que aclarar que más allá del rechazo, los culés presentarán una nueva propuesta mejoradora y se espera que las negociaciones lleguen a buen puerto. Lo que ningún medio pudo aclarar es de donde sacará ese monto el club español que no estaría pasando por su mejor momento financiero.