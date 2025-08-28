Con la salida de Nkunku, se complica la llegada de Jackson a Bayern

El club bávaro ha dado un paso al frente en su búsqueda de refuerzos ofensivos. FC Bayern lidera actualmente la puja por Nicolas Jackson, delantero del Chelsea. Según las primeras informaciones, el jugador ve con buenos ojos un cambio de aires hacia Alemania.

El fichaje no es sencillo. Chelsea no quiere concretar ninguna salida hasta tener claro el futuro de Alexander Isak. El delantero del Newcastle también interesa a Liverpool y una operación de último momento podría alterar los planes.

Chelsea analiza el escenario con paciencia

La directiva de los “Blues” prefiere esperar antes de aprobar un traspaso definitivo. El plan más viable es una cesión con obligación de compra, fórmula que agrada al Bayern. Sin embargo, el club londinense mantiene la cautela mientras observa los movimientos del mercado inglés.

La muy posible salida de Christopher Nkunku hacia el AC Milan también juega un papel importante. Con el francés cerca de firmar con el conjunto italiano, Chelsea valora con detenimiento el número de atacantes que tendrá disponibles en su plantilla.

Jackson, un refuerzo prioritario para el Bayern

En Múnich consideran que Nicolas Jackson puede ser el complemento ideal para reforzar la delantera. El joven senegalés combina potencia física, velocidad y capacidad de definición, cualidades necesarias para competir al más alto nivel. El interés bávaro no es nuevo, pero ahora se ha acelerado.

El delantero, por su parte, está abierto a iniciar una nueva etapa en la Bundesliga. El Bayern busca cerrar la operación lo antes posible, aunque el desenlace dependerá de la postura del Chelsea. Todo apunta a que las próximas semanas serán decisivas.

El futuro de Jackson está en el aire, y el mercado europeo sigue pendiente de una de las operaciones más atractivas del verano.