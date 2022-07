Copa Mundial de Catar 2022

Por primera vez en la historia de los Mundiales, la Copa del Mundo se disputará entre noviembre y diciembre de este año en Catar, para así evitar las elevadas temperaturas del desierto durante el verano y será además la primera vez que se celebre en un país de Oriente Próximo. Por lo cual todo el calendario futbolístico de la próxima temporada se verá modificado y reducido aglutinando gran cantidad de partidos en pocos meses. En sitios como apuestas deportivas ecuador podrás realizar tus pronósticos y apuestas sobre los favoritos a alzarse con el máximo título a nivel de selecciones, aunque será complicado acertar puesto que habrá que ver la adaptación de los jugadores a las condiciones y a las fechas en las que se disputa el torneo.

Pero sin dudas lo que podemos esperar es grandes partidos de fútbol y un ambiente inusual pero que a la vez permite que el fútbol se siga expandiendo por todo el globo terráqueo. La Francia de Mbappé se presenta como una de las favoritas para revalidar el título obtenido en Rusia en 2018.

La selección gala ha quedado encuadrada en el grupo D junto a Dinamarca, Túnez y Australia, que obtuvo el billete en la repesca tras batir a Perú. A priori, el equipo de Deschamps no debería tener mayores problemas para lograr el billete a la siguiente ronda y sí nos atenemos a los pronósticos deberá luchar por ese primer puesto del grupo con Dinamarca.

Francia tiene un elenco de estrellas, encabezadas por el citado Mbapeé, máximo goleador y asistente de la Ligue 1 y como no por Benzema, el gran artífice de la Champions conquistada por el Madrid en París y pichichi de La Liga y de la Champions, un claro candidato a ganar el próximo Balón de Oro.

El resto del equipo es un bloque similar al que resultó campeón hace cuatro años aunque no se descarta alguna sorpresa como la inclusión de Camavinga, además será interesante ver en acción al jugador recién fichado por el Real Madrid, Aurelien Tchouaméni. En la portería Lloris volverá a ser el seguro de la actual campeona.

La anfitriona Catar está situada en el grupo A con Ecuador, la Senegal de Sadio Mané y los Países Bajos, el favorito claro del grupo y que irá con ganas de revancha tras quedarse fuera de la última edición. Los jugadores del Barcelona Frenkie de Jong y Depay son los jugadores de los que más podemos esperar en la “Orange” que llegará con ganas de revancha. Habrá que ver a la debutante anfitriona que aunque no cuente con jugadores de renombre si cuenta con la ventaja de una mejor adaptación a la climatología.

Otra selección de la que también podemos esperar grandes cosas es de España, liderada por Luis Enrique en el que pocos confiaban cuando decidió dejar de contar con símbolos como Sergio Ramos, pero al que el tiempo le ha dado la razón, formando un bloque de jugadores jóvenes con el que intentarán emular aquellas gestas con el famoso triplete (2 Euros y un Mundial). Para ello cuenta con jugadores de enorme talento como Ferrán Torres o Ansu Fati, que espera llegar en plenitud de condiciones tras empezar el pasado año como un tiro pero al que las lesiones lastraron desde muy temprano.

En la portería Unai Simón seguirá siendo el titular y además se apoya en viejos conocidos como Jordi Alba, Azpilicueta o Busquets que aportarán la experiencia y el equilibrio a la renovada selección. Eso sí los de “Lucho” no lo tendrán fácil ya que han caído en el grupo E en el que también se encuentra una de las que no suele fallar en las grandes citas, no es otra que Alemania.

De la mano de Hans Flick los teutones intentarán volver a estar en primera línea mundial. Con él siempre incombustible Manuel Neuer en la portería y experimentados jugadores como Antonio Rudiger o Leon Goretzka tendrán a su lado a los nuevos talentos del fútbol alemán como Kai Havertz o Timo Werner que hace mucho dejó de ser una promesa.

Se puede esperar lo máximo de este Mundial. Tampoco faltarán la Croacia de Modric o los clásicos Brasil y Argentina con Messi una vez más a la cabeza o la siempre temible Portugal.

Pero hay otros que lamentablemente echaremos de menos como Haaland, Salah o Ibrahimovic y como no mencionar a la vigente campeona de Europa, Italia tras su sorprendente derrota ante Macedonia del Norte.

Esta será la edición más corta del torneo desde 1978 ya que solo durará 28 días, contará con un total de 32 selecciones y se disputarán un total de 64 partidos.