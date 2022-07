¿Cuánto le costó el acuerdo por Lewandowski al FC Barcelona?

En las últimas horas, se conocieron los detalles del acuerdo entre FC Barcelona y FC Bayern München por Robert Lewandowski.

Un trato que llevó su tiempo

Ya paso más de un mes desde que el polaco declaró que quería salir de Múnich. A las pocas horas de sus declaraciones de su conferencia de prensa, Pini Zahavi estaba arreglando todo con Barcelona para que siga su carrera en España. Sin embargo, el trato no fue nada fácil de concretar.

Desde un primer momento, Oliver Kahn y Brazzo Salihamidzic, director general y director deportivo correspondientemente, no se bajaron de los 50 millones de euros. Y pese a que desde la directiva comandada por Joan Laporta intentaba convencerlos con ofertas inferiores, estas fueron todas rechazas.

¿Cuánto le costó finalmente el acuerdo por Lewandowski a Barcelona?

Mas allá de lo dicho, desde el principio de la corriente semana todas las partes eran optimistas que llegue la oferta deseada. Como bien se sabe, Lewandowski se quería ir y Julian Nagelsmann no quería quedarse con un jugador que no quisiera estar en el club. Es por ello que, pese a haber declarado en múltiples ocasiones que no pensaban venderlo, a los directivos no les quedó otra.

Ahora bien, según ha contado Bild, en la noche del día viernes se ha ultimado todos los detalles. La oferta de Barcelona fue por 45 millones de euros y ante la insistencia de los 50 kilos anteriormente mencionados, el acuerdo se cerró en esa cifra, pero se le agregó un complemento de 5 millones más en variables.

Ante esto, la directiva bávara ya le informó a Lewandowski que no va a ser parte de la presentación del equipo porque en las próximas horas tiene vuelo programado hacia Barcelona. Cuando llegue, va a firmar un contrato por 4 años dónde ganará cerca de 20 millones de euros por cada uno de ellos.