Debut soñado para Niclas Füllkrug en una Alemania gris

El último encuentro de Alemania antes del arranque del Mundial de Qatar ha dejado más sombras que luces. La selección de Hansi Flick sólo pudo batir a Oman por 0:1 con un tanto en la recta final del partido. La nota positiva fue Niclas Füllkrug, artífice del gol del triunfo en su debut como internacional y que pide titularidad para la Copa del Mundo.

Füllkrug se perfila como titular para enfrentar a Japón

En un partido muy gris por parte de una Selección Alemana que necesitaba encontrarse a sí misma de cara al Mundial, tuvo que venir una sorpresa a arreglar la casi debacle. Niclas Füllkrug, en el minuto 80′ de partido, se asoció con Havertz dentro del área de la Selección Omaní para anotar su primer gol con Alemania en su debut como internacional.

Füllkrug era uno de los jugadores más inesperados en la lista de Hansi Flick, teniendo en cuenta el contexto del que venía. El delantero de 29 años había conseguido recientemente el ascenso a la Bundesliga con el Werder Bremen y en su retorno a la máxima categoría se ha convertido en uno de los jugadores revelación. 10 goles desde el arranque de campaña le colocan en segundo lugar en la pelea por ser el máximo goleador de la competición liguera y en el jugador alemán más letal dentro del área.

La ausencia de un «9» referencia durante los últimos años en la Selección Alemana ha provocado que tanto Löw como Flick hayan reconvertido a distintos jugadores de ataque para jugar en punta como Gnabry, Werner o Havertz. Ahora con Füllkrug, que está extrapolando su buen nivel en Bremen a la seleccionador, el técnico puede tener esa alternativa en ataque que tanto necesitaba. Quizá le veamos en el XI titular en el arranque de Alemania en el Mundial, ante Japón.

Día de pruebas para Flick

Además de Füllkrug, Hansi Flick quiso jugar con nombres a los que no estamos acostumbrados a ver partiendo de inicio con Alemania como Klostermann, Kehrer, Raum, Ginter, Gündogan, Hofmann como extremo y Moukoko en punta. El plan no le salió tan bien como esperaba y el equipo mejoró con los cambios, sobre todo el de Füllkrug. Quizá tenga ahora una idea más clara de quién debe ser titular en el Mundial y quién no. Porque en estos torneos, elegir mal puede tener un coste demasiado alto.