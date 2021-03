Desde Las Gradas: “Dejen de Odiarnos” por RB Leipzig ES

Siempre he sido un gran aficionado de la Bundesliga con sus nuevos y flamantes estadios que rara vez no están llenos. Esas aficiones tan apasionadas con sus impresionantes tifos que animan a su equipo se gane o se pierda. Está es mi historia con RB Leipzig y mi manifiesto sobre ellos.

Mis inicios detrás de RB Leipzig

Fue allá por el 2016 cuando Los Toros Rojos asomaron los cuernos por la máxima categoría. Yo realmente ya conocía el proyecto de ese club. Un club que era fundado en la última división del fútbol alemán y que poco a poco van ascendiendo de categoría en categoría. Antes de esto, del proyecto de Red Bull conocía su equipo de Fórmula 1 y algo más por beberme algún que otro bote de la bebida energizante. Pero según me iba informando del proyecto del Red Bull Leipzig más me gustaba.

Sinceramente no fue un amor a primera vista, pero con el paso del tiempo me he ido enamorando más y más de este club. Me sorprendió mucho el odio que nos tienen ciertos aficionados, pero me sorprendió aún más que ese odio se ha institucionalizado en algunos clubes.

Dejen de odiar nuestro modelo

Cuando hablo con estas personas, todos te dicen lo mismo. “Qué si es un equipo artificial, que sí es un equipo hecho a base de talonario, que sí rompemos con la esencia del fútbol alemán, de las tradiciones del pasado bla bla bla”. Yo siempre les animo que comparen los gastos en fichajes que se han hecho desde Los Toros. Con los gastos que han hecho equipos que están en manos de los grandes jeques que conocemos todos, como es el Manchester city, el PSG etc.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga en Spotify.

Les reto también a que me digan que jugadores ha fichado el RB Leipzig a golpe de talonario. De hecho, pasa justo lo contrario. Este club pese a que no necesita el dinero se ha visto obligado a vender a sus estrellas, por deseo del propio jugador, de momento aún no ha podido retenerlas. Casos como el del alemán, Timo Werner, el pasado verano cuando se marchó al Chelsea y el del próximo que ya ha sido confirmado de Dayot Upamecano al Bayern.

A poco que se analice el perfil de los jugadores que ha fichado el club en los últimos años se ve que todo siguen un mismo patrón: jugadores jóvenes con proyección que no son demasiado conocidos en algunos casos. Si hasta nuestro entrenador es el más joven de la Bundesliga. Y entonces ¿Por qué deberían seguir odiándonos?

La Bundesliga por encima de todo

Creo que todos los amantes del fútbol alemán estamos hartos de que nos digan que si la Bundesliga es una liga menor, que si en la Bundesliga solo está el Bayern y los demás somos relleno, que si la “Bayernliga”. Que si somos una liga de granjeros.

Bien pues que dejen de decir esto de nuestra Bundesliga, comienza con que existan proyectos con futuro, que puedan hacerse respetar en Europa como ya hicimos la temporada pasada llegando a semifinales de la Champions League.

Que esas personas no nos puedan decir “Ya va el Bayern a 15 puntos del segundo” cuando vean la clasificación. Sepan que no solo está el Bayern y que está competición va mucho más allá. Que el RB Leipzig que en el momento que se escriben estás líneas, se encuentra a tan solo dos puntos de los Bávaros es capaz de pelear la competición con ellos.

Todo esoSolo habla de que es una competición de la que merece la pena enamorarse como de nuestro equipo.