Borussia Dortmund con una camiseta especial para Der Klassiker

Borussia Dortmund sigue con su campaña Borussia verbindet donde se busca seguir con el lema de la diversidad y dará un paso más con su camiseta en Der Klassiker de este fin de semana.

Borussia Dortmund y una camiseta más que ejemplar

El club negriamarillo sigue abogando por una sociedad diversa y contra todas las formas de discriminación, por ello, ahora trabajará junto a 1&1, patrocinador principal de la camiseta, para dejar un mensaje en el enfrentamiento contra FC Bayern München. Los jugadores llevarán el típico logo de la marca, pero está vez no en negro si no, en colores del arco iris en sus camisetas. Además, el brazalete del capitán también tendrá los colores de la bandera de la diversidad.

Como no podría ser de otra manera, BVB no es la primera vez que incurre en esta defensa. Esto se debe a que ya han celebrado un evento en memoria de las víctimas homosexuales del nacionalsocialismo. También, el club participó en los últimos desfiles del CSD en Dortmund y en el proyecto europeo “OUT”, que refuerza la comunidad LGBTIQ+ en el fútbol.

🏳️‍🌈 Buntes Zeichen für Vielfalt!



Der #BVB setzt sich für eine vielfältige Gesellschaft und gegen jede Form von Diskriminierung ein. Gemeinsam mit unserem Hauptsponsor @1und1 setzen wir bei #FCBBVB ein sichtbares Zeichen.#BorussiaVerbindet 👉 https://t.co/DM8gCJR1Hw — Borussia Dortmund (@BVB) March 4, 2021

¿Un mensaje para la directiva de FC Bayern München?

No cabe ninguna duda de que institucionalmente, FC Bayern München es un club más que ejemplar. Sin embargo, muchos aficionados y clubes, incluso bávaros, critican su acuerdo con Qatar. Y la causa de esto reside en que en dicho país los derechos humanos no se respetan como se debería. Desde que se celebró dicho acuerdo, no hemos parado de ver banderas y pancartas en otras, empero, esto no parece importarle a Karl-Heinz Rummenigge y a Herbert Hainer.

En el comunicado de anuncio de la nueva camiseta de Borussia Dotmund, expresamente dice:

“Con el logotipo de 1 & 1 Diversity en el pecho de los jugadores, los socios quieren enviar una señal clara de más diversidad e igualdad de oportunidades.”

Sin dudas, que lejos de generar una polémica sin sentido, el pensamiento negriamarillo se basa en qué sería bueno que la directiva bávara recoja los deseos de sus socios y el del resto de aficiones de Alemania. Al fin y al cabo, FC Bayern representa a la Bundesliga en más de una ocasión y no creemos que le sea muy difícil conseguir otro sponsor por el mismo dinero siendo el mejor equipo del Mundo en la actualidad.