PRECIOSA: La nueva camiseta especial de Borussia Dortmund

No es nada nuevo que los clubes alemanes, en especial Borussia Dortmund, utilicen en algunos encuentros de local camisetas distintas a la habitual con diseños con ligeros detalles u otros mucho más atrevidos. Y hoy Los Borussos en su encuentro contra el SV Werder Bremen han continuado con esa tradición estrenando una edición especial “retro” que ha tenido una muy buena acogida tanto por su propia afición como por las rivales.

Every era starts with the will of it's heroes…every era has it's own story.

This is #NULLNE90N pic.twitter.com/FynOxj6JJF

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 18, 2021