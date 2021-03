Lewandowski vs. Haaland, el duelo de goleadores de “Der Klassiker”

Este sábado desde las 18:30 CET Robert Lewandowski y Erling Haaland se encontrarán en el duelo de goleadores de Der Klassiker donde jugarán FC Bayern München y Borussia Dortmund.

El duelo de goleadores de Der Klassiker: Lewandowski vs. Haaland

Además de lo que implica dicho partido habrá una lucha aparte que posiblemente se lleve todas las luces, Robert Lewandowski contra Erling Haaland, dos de los goleadores de la presente temporada protagonizaran un mano a mano que promete ser imperdible.

El polaco en la presente temporada lleva 34 goles en 32 partidos jugados, 28 de esos 34 fueron en el torneo doméstico, lo que lo convierte en el líder de la tabla de goleo. A sus 32 años el exjugador del Dortmund está en su mejor momento y cada vez se lo ve mejor llega al clásico con el arco entre ceja y ceja.

Del otro lado se encuentra el joven Erling Haaland que si bien en su último partido contra el Borussia Mönchengladbach no convirtió viene destrozando todos los récords que se le cruzan. El noruego desde que llegó al conjunto de Renania del Norte-Westfalia en enero del 2020, convirtió 43 goles en 44 partidos. En la presente temporada por Bundesliga lleva 17 goles en 18 partidos jugados, convirtiéndose en el tercero de la tabla de goleadores detrás del polaco y de André Silva.

El delantero de Dortmund semanas atrás declaro en un medio de su país que Lewandowski es uno de los pocos que jugadores que puede ganarle a cualquiera a la hora de marcar, también reveló que ve cada partido del FC Bayern solo para aprender de él.

Una rivalidad que crece partido a partido

Se enfrentaron en solo tres partidos, este será el cuarto, el tercero por Bundesliga. Quien lleva la delantera en Der Klassiker es Haaland que convirtió en dos oportunidades una por el torneo local y otro por la SúperCopa alemana, Lewandowski por su parte convirtió solo un tanto y fue en la primera rueda de este torneo cuando los bávaros se impusieron 2:3 en el Westfalenstadion.

Sin dudas que este fin de semana no solo se jugará una gran final debido a que FC Bayern debe ganar si no quiere darle la chance a RB Leipzig de pasarlo en la tabla de posiciones. Y, por el otro lado, Borussia Dortmund al menos debe conseguir un punto para que su pasaje a Champions League no se aleje cada vez más.