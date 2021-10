Desde las Gradas: “Kohfeldt, por favor, arregla este desastre” por Blas Díaz

Querido Van Bommel, gracias por intentarlo pero no hemos estado cinco años esperando volver a la Champions para arrastrarnos y ver cómo equipos de nuestro nivel nos pintan la cara. La temporada pende de un hilo y, por una vez, Wolfsburg ha actuado a tiempo para intentar salvarla. Le toca mi ahora también querido Florian Kohfeldt arreglar el caos que su predecesor, quien jamás debió llegar a este banquillo, creó sin saberlo.

Van Bommel no era un técnico para este Wolfsburg

Hay veces que al Wolfsburg le encanta tomar decisiones sin ningún tipo de coherencia y nuestro querido Mark van Bommel fue una de ellas. No se entiende cómo todos los equipos de la Bundesliga que quieren pelear por la Champions renovaron sus proyectos con entrenadores que, hayan empezado bien o mal sus andaduras, tenían una reputación bien labrada en Alemania y cómo aquí se apostó por un señor que, por mucho que tuviera una buena carrera como jugador, en los banquillos era desastroso. Qué curioso que justo cuando se fue empezaran a sonar para el banquillo todos los entrenadores que deberían haberlo hecho en mayo. Es como si nos encantara ir un paso por detrás del resto.

Van Bommel no era un técnico para este Wolfsburg, hasta dudo que lo fuera para un equipo de Bundesliga. Muchos errores de inexperiencia y unos pocos cambios tácticos que terminaron echando por tierra todo lo que había hecho Glasner una temporada atrás. No puedes convertir a una de las mejores defensas de Alemania en un coladero en cuestión de semanas y no aportar ninguna solución. Tampoco puedes tener encadenados a tus jugadores jóvenes en el banquillo cuando algunos veteranos no dan más de sí. Ya desde pretemporada se veía que no iba a salir bien este entrenador pero nos ilusionamos, yo el primero, por ver cómo le ganaba a dos recién ascendidos, uno de los peores Hertha en años y un Leipzig a medio gas. Ahora tenemos lo que nos merecemos, un pie fuera de la Champions.

Kohfeldt, sálvanos del desastre

Quién diría que, con una plantilla más completa que la del año pasado, la temporada va a depender de ganarle sea como sea al Salzburg. Porque sí, todo lo que no sea pasar a octavos de final en Champions debería ser un desastre para cualquier equipo alemán que se precie. Me hubiera gustado ver una cara distinta en el banquillo a la de Kohfeldt porque de ilusiones tiene que vivir uno, pero ahora toca apoyarle con todo porque es la última esperanza. Después de todo, fue capaz de sacar el último destello del Werder Bremen y sorprende tanta crítica hacia él porque los años siguientes no fue más que otra de las víctimas de una gestión más que pésima del Werder. He visto a mucho hincha de su antiguo equipo deseándole suerte aquí, y eso no cae del cielo como si nada.

Si bien no es el mejor tácticamente de todo lo que sonó, tiene esa chispa de carácter que este equipo necesita porque por calidad muy pocas plantillas mejores que esta se han visto en Wolfsburg. Labbadia a base de carácter convirtió a un equipo que se arrastraba cada fin de semana en uno de los más sacrificados que he visto, ahora la labor de Kohfeldt es aprovechar ese potencial por explotar para salvar la temporada. Sé que con poco puede poner a todo el mundo de su lado.

Esperad lo peor si este plan no funciona

Ahora bien, más le vale al Wolfsburg que el plan de Kohfeldt salga bien. En verano habrá jugadores importantes que salgan independientemente de lo que pase, pero depende de lo que ocurra en estos meses que haya una desbandada general o no en verano. Y una desbandada significa reconstrucción, y una reconstrucción trae el riesgo de caer tan bajo como hace cuatro años, porque esto ya ha pasado más de una vez y no quisiera tener que revivirlo. Hemos sufrido demasiado para tener que volver de nuevo al principio. Así que Kohfeldt, por favor, arregla este desastre y no dejes que los años en el pozo vuelvan a repetirse.