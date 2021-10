La vacunación es de nuevo un tema candente en Alemania. Las polémicas declaraciones de Joshua Kimmich en las que afirmaba “no querer vacunarse aún por el desconocimiento de los efectos a largo plazo” han abierto de nuevo el debate sobre cuántos jugadores de la Bundesliga han recibido la vacuna. La DFL afirma que más de un 90% de los jugadores de Bundesliga y 2.Bundesliga, las dos primeras divisiones del fútbol alemán, se han inmunizado contra la COVID-19.

La mayoría de la Bundesliga ya se ha vacunado

Más de año y medio después de que la pandemia diera comienzo, la amplia mayoría de los jugadores de las dos primeras categorías del fútbol en Alemania se han vacunado. Según datos que aporta la DFL (Deutsche Fussball Liga), el porcentaje es mayor del 90% tras preguntarle a cada uno de los 36 equipos de estas divisiones. No obstante, salvo equipos como Augsburg y Borussia Dortmund que aseguran que el 100% de sus jugadores han recibido la vacuna, se desconocen los datos específicos de cada plantel.

Entre los casos de los no vacunados destacan el de Wout Weghorst, delantero de VfL Wolfsburg que se declaró públicamente “antivacunas” y que recientemente ha sido baja por dar positivo en Coronavirus; y el de Joshua Kimmich, mediocampista de FC Bayern München y la Selección Alemana que, pese a no llegar al extremo de Weghorst, no se ha vacunado por los posibles efectos a largo plazo. El resto de ese porcentaje menor del 10% se mantiene en el anonimato.

Escucha en iVoox la última edición de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan y Nahuel Miranda.

La DFL sigue llamando a la vacunación

Aunque no se obliga a vacunarse a aquellos jugadores que no lo deseen, desde la DFL siguen incentivando a que la población alemana se inocule. A los encuentros de Bundesliga y 2.Bundesliga no se permite acceder al público a los estadios sin un justificante de vacunación y, como resultado, el número de contagios cada vez es menor. El fútbol alemán, pionero en su momento por llevar a cabo con éxito el primer plan de las ligas europeas para el retorno de la competición, sigue siendo símbolo de una vuelta a la normalidad cada vez más cercana.