Diferencias de opinión sobre la vacuna en FC Bayern München

Los últimos días han sido de lo más movidos dentro de FC Bayern München. Con un Nagelsmann que está cumpliendo cuarentena al dar positivo en Coronavirus, hay opiniones dispares sobre la vacuna dentro del vestuario de Los Bávaros. Hay quien cree necesario esperar más para recibir sus dosis, como es el caso de Joshua Kimmich, y otros como Thomas Müller que insta a todos los jugadores a inmunizarse.

El positivo por COVID-19 de Julian Nagelsmann abrió la polémica en FC Bayern München. El técnico contrajo el virus pese a haber recibido la pauta completa de la vacuna, pero el diario BILD informa de que varios jugadores de la plantilla no habían sido aún inmunizados, siendo el principal Joshua Kimmich. El mediocampista, tras el último encuentro contra TSG 1899 Hoffenheim, explicó sus motivos, que tienen que ver con su precaución personal.

“No niego que exista el Coronavirus ni soy antivacunas. Tampoco digo categóricamente que no me vacunaré, es muy posible que reciba la vacuna en el futuro. Pero todavía no estoy seguro por la falta de datos a largo plazo.”