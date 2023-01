El regreso de la Bundesliga está a la vuelta de la esquina y los equipos se están poniendo a punto, luego del parón invernal. Más precisamente, volverá al ruedo hoy mismo y, como no podía ser de otra manera, será con la visita de FC Bayern München a RB Leipzig. A propósito de ello, ¿Cómo llega el último campeón alemán de cara al reinicio del campeonato doméstico?

Los puntos altos de la pretemporada

Después del receso por la celebración del Mundial de Qatar 2022 y las altas nevadas en Alemania, Los Bávaros viajaron el 6 de enero a Doha con vistas a encarar los preparativos para la segunda parte de la temporada. Además disputaron un único amistoso en su campus ante Red Bull Salzburg, que finalizó con un entretenido empate 4:4. En ese sentido, las claves más destacadas de este encuentro radican en poner los ojos en dos jóvenes pensando en el futuro.

Uno de ellos es Mathys Tel. El juvenil francés de 17 años es uno de los grandes prospectos del conjunto muniqués en el frente de ataque. Sobre todo como un candidato a ocupar el hueco dejado por Robert Lewandowski. Si bien disputó 347 minutos repartidos en 12 juegos, lo cierto es que ya dejó sus destellos. Incluso en la mayoría de ellos lo hizo como jugador de banda, pese a que es centro delantero. De hecho marcó cuatro goles y en el reciente encuentro de preparación también vio puerta. Todo esto se ve traducido en la confianza que le deposita Julian Nagelsmann, en función de utilizarlo como referencia de área en algún momento. Por ende, lo más probable es que lo veamos con más oportunidades en el primer equipo.

Por otra parte, Arijon Ibrahimovic, de 16 años, es otro de los juveniles a seguir de cerca. En este caso, un mediocampista box to box con llegada al área rival. Un talento de la cantera con experiencia en las categorías juveniles de la Selección Alemana y en los entrenamientos del primer equipo de Bayern. Al igual que el mencionado Tel tuvo una actuación destacada: aportó un tanto frente a Salzburg ingresando desde el banquillo. Más allá de no haber debutado oficialmente, es uno de los nombres a los que Nagelsmann podría promover.

Dicho esto, pasamos al plano doméstico. El vigente campeón de la Bundesliga lidera la tabla de posiciones con 34 puntos, a cuatro de SC Freiburg, su inmediato perseguidor. Por eso, afrontará el desafío de alejarse de sus competidores y, de esa manera, asegurarse su decimoprimer título consecutivo. Por otro lado, en la DFB Pokal pudo superar la segunda fase que se le hizo esquiva en las últimas dos ediciones y enfrentará a Mainz 05 el próximo 1 de febrero por los octavos de final con la idea de allanar su camino a la final de Berlín.

Y en el ámbito internacional se verá las caras con el Paris Saint Germain por los octavos de la Champions League, que tendrán su lugar el 14 de febrero y el 8 de marzo, y buscará afirmar su candidatura para quedarse con la preciada orejona.

Manuel Neuer, una baja muy sensible para Bayern

Como bien sabemos, Manuel Neuer sufrió una fractura en la pierna izquierda, mientras esquiaba en sus vacaciones. No obstante, su lesión es más grave de lo que arrojó el primer parte médico. Para ser más exactos se trata de una rotura de tibia y peroné que lo dejará fuera de las canchas todo lo que resta de temporada.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Sin dudas es la peor noticia que pudieron recibir los Bávaros, teniendo en cuenta que pierden a su gran figura bajo los tres palos. De hecho podría tener cierta repercusión en su andar. No sólo no contará con su hombre clave en los momentos más cumbres, sino también perderá un arquero confiable que es determinante con sus atajadas y aprovecha su fortaleza en el juego con los pies. Clave para el estilo bávaro. Y, como si fuera poco, no tiene plazo estipulado de recuperación.

Por lo tanto, la directiva se vio envuelta en una encrucijada y quedó obligada a moverse en este mercado invernal, en función de encontrar un sustituto a como dé lugar. Después de idas y vueltas cerró la incorporación de Yann Sommer, su bestia negra en los duelos frente a Borussia Mönchengladbach. Al arquero suizo se le presenta la gran oportunidad de su carrera y tendrá asegurada la titularidad, al menos durante los próximos seis meses. Veremos si es capaz de lucirse en el arco de Bayern y, por qué no, consolidarse en el once con la vuelta de Neuer en la próxima campaña.