Despues de 2 años, Robert Lewandowski vuelve a fallar un penal

En el encuentro del día de hoy frente a Hertha BSC, Robert Lewandowski volvió a fallar un penal tras más de 2 años.

La última vez que Lewandowski falló un penal

Han pasado más de dos años, más precisamente 739 días (27 de enero de 2019), desde que el polaco erró un penal. En esa ocasión, el error no tuvo mucho impacto en el marcador debido a que FC Bayern München logró salir victorioso por 4:1 frente a VfB Stuttgart. Sin dudas, para Lewandowski no fue un día más debido a que su ambición no le permite perdonarse estas cosas, sin embargo, se tuvo que conformar con haber marcado el primer gol del partido.

Más allá de eso, lo destacable es que la noticia es el yerro debido a que el goleador bávaro no suele lamentarse en los 12 pasos. En toda su carrera, pateó 64 penales donde 58 terminaron con gritos de gol. Y, como si ello fuera poco, en todos sus años de Bundesliga solo se permitió fallar 3 de los 5 que no pudo concretar.

En la noche de Berlin, con mucha nieve por cierto, Rune Jarstein le había cometido un claro penal a Leroy Sané que finalmente iba a contenérselo a un Lewandowski que lleva 24 goles en 18 partidos jugados en la máxima categoría del fútbol alemán.