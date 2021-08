Dominik Szoboszlai y un debut de ensueño como titular en RB Leipzig

RB Leipzig venció por 4:0 a VfB Stuttgart y, tras largos meses de espera, Dominik Szoboszlai se enmarca como la gran figura marcando un doblete.

Szoboszlai, la figura del encuentro para RB Leipzig

Los Toros Rojos no tuvieron un gran debut en la Bundesliga. En el pasado fin de semana, habían perdido por 1:0 ante Mainz 05, sin embargo, tuvieron su revancha y firmaron su primera victoria en la máxima categoría del fútbol alemán. Los de Jesse Marsch jugaron un gran encuentro a nivel colectivo, pero sobre todo, a nivel individual.

Y si hablamos de niveles particulares, el nombre de Dominik Szoboszlai se impone solo. En primera instancia, marcó de gran manera el 1:0 del encuentro y luego, con un tiro libre increíble firmó el 3:0 al minuto 52. Para completar la cuenta, Emil Forsberg también firmó como goleador y, finalmente, André Silva convirtió por primera vez con la camiseta de Leipzig desde el punto penal.

Tarda en llegar, pero al final hay recompensa

Si algo podemos destacar del hungaro es su perseverancia. En la pasada temporada había llegado con todo el cartel al oriente alemán, pero no pudo jugar ni un minuto por las lesiones que sufrió. Incluso, no solo no ha podido jugar para el RB, sino que también se ha tenido que perder la pasada Eurocopa.

Sin dudas que esto es una gran revancha para Dominik Szoboszlai que demuestra ser el gran jugador que fue en el Red Bull Salzburg. Recordemos que allí marcó 26 goles y brindó 35 asistencias en 83 encuentros. Unos números que ilusionan a Los Toros que buscarán recuperar dicho nivel para ser la mejor pareja del goleador portugués, Silva.

Ahora la pregunta que queda sobre la mesa es: ¿Con la recuperación de Szoboszlai, RB Leipzig será el gran contendiente de FC Bayern München?