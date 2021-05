Douglas Costa no continuará en FC Bayern München

Douglas Costa no seguirá con el FC Bayern München después de esta temporada. Con su salida casi confirmada de la Juventus, su destino sería el fútbol brasileño.

LAS SEGUNDAS PARTES NUNCA FUERON BUENAS

Tres Bundesliga, una DFB-Pokal, una Supercopa Alemana y un Mundial de Clubes. La primera etapa de Douglas Costa había sido bastante fructífera durante las dos temporadas en las que estuvo en el FC Bayern. Las buenas sensaciones que tuvo el brasileño entre 2015 y 2017 le dejaron marca para un posible retorno y, en cuanto no tuvo lugar en la Juventus, Costa no lo dudó y regresó cedido por un año al conjunto bávaro.

Sin embargo, su regreso no fue el que esperaba: No pudo encontrar lugar en el once inicial de Hansi Flick y, para colmo de males, una fisura en su pie lo dejó apartado por el resto de la temporada. Costa tan solo ha podido completar un total de 22 encuentros en la presente campaña, sumando todas las competiciones. En su momento, el jugador de 30 años manifestó su malestar en el club de forma pública, en una entrevista al periodista italiano Pierluigi Pardo:

“Hoy juegan un fútbol diferente al que cuando llegué. Ahora juegan un fútbol más ofensivo, mientras que antes se trataba más de la posesión. Me gustaba más eso, aunque así ganaron la Champions”.

DOUGLAS COSTA Y EL REGRESO A SU PAÍS

En dicha entrevista, Costa expresaba su deseo de regresar a Italia, para jugar en la Juventus. No obstante, desde la Vecchia Signora ya le avisaron que no será tenido en cuenta para la temporada que viene, por lo que su salida es casi un hecho.

Sin tiempo que perder, el brasileño volverá al fútbol de su país, donde ya lo esperaría el Gremio de Porto Alegre para sumarlo a sus filas después de 11 años. El vicepresidente de Gremio, Marcos Hermann, admitió que ya hubo negociaciones al medio Globoesporte:

“Fuimos invitados a ir a la casa de Douglas, por Douglas, para hablar de ello. Hizo una tremenda concesión, en relación con lo que obtiene [de salario] en Europa. Mejoramos un poco nuestra oferta y nos acercamos mucho. Yo diría esto: ahora intentará liberarse en la Juventus. Si la Juventus lo libera, estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo.”

En la negociación también estuvieron presentes, Carlos Amodeo, Director General de Gremio, y Jorge Machado, representante de Costa. Según el portal Gaucha ZH de Porto Alegre, el acuerdo entre club y jugador está cerrado desde la semana pasada, con un contrato ya estipulado de dos años y medio. Douglas Costa empieza a ponerle punto final a su segunda etapa en el fútbol alemán; donde, lamentablemente, no podrá tener una despedida frente al público.