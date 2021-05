Erling Haaland supera un récord de Gerd müller

En la victoria por 4:1 de Borussia Dortmund en la final de DFB Pokal ante RB Leipzig, todos se quedaron con los goles y las fotos del campeón, pero nadie se dio cuenta de que Erling Haaland había roto un récord.

Un récord por duplicado que se quedó Haaland

Las dos dianas marcadas por el equipo aurinegro en el día de ayer los marcaron el noruego y Jadon Sancho. Y lejos de ser un dato estadístico, ambos han roto el récord de Gerd Müller como el goleador más joven en marcar un doblete en una final de DFB Pokal.

El récord del bombardero de Múnich sobrevivió por 54 años hasta el día de ayer. Este se había establecido en la final de la Copa Alemán de 1969 donde FC Bayern München venció por 0:2 a Hamburger SV y se hizo con el ansiado título. En dicho entonces, Müller tenía 21 años y 219 días, algo que fue superado en primera instancia por Sancho (21 años y 49 días) y luego, Haaland (20 años y 296 días) superó a ambos cuando marco el 4:1 final.

¿Se quedará el noruego en Borussia Dortmund?

No cabe ninguna duda de que la gran novela del verano será la continuidad o no del goleador de BVB. Desde que se dieron los viajes hace unas semanas de Mino Raiola, su agente, a España, la especulación no frenó ni un día. Mientras muchos lo posicionan en distintos clubes del mundo, desde Dortmund niegan esta versión

Escucha la última edición de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan y Nahuel Miranda.

Los directivos negriamarillos están seguros de que Haaland seguirá. Y como si ello no fuera poco, desde lo deportivo se están cumpliendo los objetivos. Con el triunfo en Pokal, Haaland llegó a ganar su primera condecoración importante en su carrera. Y como si ello no fuera poco, por ahora, se estarían quedando con el boleto a Champions League.