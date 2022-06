¿Edinson Cavani podría llegar a Schalke 04?

En las últimas horas, surgió un rumor que coloca a Edinson Cavani cerca de Schalke 04 y aquí te contamos los detalles.

Cavani a Schalke 04 y unas redes sociales que estallaron

El día viernes lleva más de 17 horas y el twitter de Alemania tiene como tendencia al goleador uruguayo, Edinson Cavani. Y esto se debe a que en las últimas horas surgió un rumor que indica que la directiva de los mineros estaría cerca de hacerse con los servicios del exManchester United.

Ahora bien, ninguno de los medios informativos más grandes de Alemania han confirmado tal rumor. Solo Transfermarkt, reconocida web sobre transferencias y tasaciones de jugadores, ha dicho que a comparar de sus competidores, Villarreal y Fiorentina, Schalke 04 tendría más chances de ficharle.

Como bien se sabe esto es fútbol y en cualquier momento la ecuación puede cambiar. A esta hora, podemos afirmar que el rumor no es del todo fiable. Ahora bien, cuando llegó Raúl González al club también fue una bomba inesperada. Es por ello que hay que tener cautela.

¿La situación financiera del club lo permitiría?

La primera diferencia que hay que sacar con respecto a la institución del pasado es que la situación económica de los azules reales está muy lejos de la de hace unos años. Con muchas deudas que pagar y un bajón de ingresos por el descenso de hace una temporada, hoy por hoy no se pueden dar el lujo de hacer grandes transferencias.

Y no solo eso, hace unos días no más han informado que no se pueden hacer cargo de la opción de compra de Itakura, central titular en la pasada temporada que tenía intensiones de quedarse. Justamente por la cuestión monetaria sería muy difícil pensar que puedan hacerse cargo de la cifra salarial que exige Edinson Cavani.