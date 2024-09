El análisis de Nuri Sahin sobre la última derrota del Dortmund

Nuri Sahin, entrenador del Borussia Dortmund, asistió a la conferencia de prensa de esta mañana y habló sobre la actuación de su equipo ante VfB Stuttgart.

Una derrota dolorosa

El pasado domingo se presenció la peor actuación del Dortmund en lo que vamos de temporada. Los Negriamarillos venían de mostrar una mejor versión frente a Heidenheim, a pesar de un arranque poco convincente en la Bundesliga. Sin embargo, sufrió un duro revés en la tercera jornada y retrocedió varios casilleros. Más bien, recibió un duro cachetazo de un Stuttgart que le endosó un 5:1 y le dejó muchas secuelas de cara a lo que se viene.

«Eso me impactó, por supuesto. Siempre depende de cómo sucede. Pero sucedió, lo analizamos. Ahora miramos hacia el futuro», comentó Nuri Sahin sobre la performance de sus dirigidos. También enfatizó en cómo el planteo de Los Suabos trastocó el desarrollo del partido que imaginó en la previa: «La mayoría de las veces funciona bastante bien, pero en Stuttgart no pasó. Estoy en la misma situación que los muchachos y no tengo ningún problema en admitirlo abiertamente».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

La acción continúa para el Dortmund

Después este traspié, el BVB buscará revertir su imagen el próximo viernes. Allí recibirá al VfL Bochum en una nueva edición del derbi regional de la Cuenca del Ruhr. A raíz de esto, se refirió a sus expectativas para el choque que abrirá la quinta fecha.

«Por supuesto, el partido será completamente diferente. El viernes todo tiene que ir en la misma dirección. El Bochum se definirá a través de duelos».