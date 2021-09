El camino de Borussia Dortmund en Champions League arranca contra el Besiktas

La Champions League está de vuelta y a Borussia Dortmund no le toca una visita cómoda en su debut en la fase de grupos. Los Borussos viajan a Estambul para enfrentarse al Besiktas, campeón y actual líder de la Liga Turca y que tiene una de los estadios más calientes de Europa.

Borussia Dortmund busca arrancar con el pie derecho en Champions

Marco Rose no ha tenido un mal inicio en su pretemporada al mando de Borussia Dortmund con tres victorias en las cuatro primeras jornadas de Bundesliga, y no quiere arrancar con el pie izquierdo en la Champions. De hecho, el técnico se muestra muy optimista con las posibilidades de su equipo en la competencia europea, aunque el primer paso es pasar la primera ronda en un grupo donde muchos le colocan el cartel de “favorito”.

Los Negriamarillos recibieron una muy buena noticia con el retorno de Mats Hummels el pasado sábado en el encuentro contra Bayer 04 Leverkusen, y reciben ahora una mucho mejor al ver que ya parte ya como titular. La vuelta del capitán traerá más orden a una zaga que en los últimos 5 partidos ha encajado 12 goles, y que en Bundesliga es la tercera más goleada por detrás de Hertha BSC y Greuther Fürth -ambos en la zona de descenso-. Y las carencias defensivas, sobre todo en Champions League, se suelen pagar muy caras.

En el mediocampo y el frente de ataque la gran novedad es Donyell Malen, que reemplaza a Axel Witsel y que muy probablemente sea como acompañante de Haaland en punta. El resto se mantiene igual, con todo apuntando a que se repetirá el rombo en el centro del campo con Bellingham, Dahoud, Brandt y Reus como mediapunta.

El campo del Besiktas, un escenario complicado… y donde se reencontrarán con Batshuayi

Pese a ser un equipo inferior sobre el papel, el hecho de que el Besiktas ejerza de local puede emparejar mucho el encuentro. Las autoridades turcas permiten la entrada de 20.000 espectadores al Vodafone Park, uno de los estadios con mayor atmósfera de todo el continente. Siempre quedará como anécdota cuando en 2017 Timo Werner, con la elástica de RB Leipzig, tuvo que abandonar el césped tras media hora de juego al no poder soportar el ruido de la hinchada local. Pese a que no serán tantos en la grada como aquel día, harán que Borussia Dortmund no tenga un partido agradable.

La gran figura del Besiktas es Miralem Pjianic, cedido por el FC Barcelona al final del mercado de fichajes y que en pocos partidos se ha hecho con las riendas del mediocampo. Y como punta de lanza cuentan con un viejo conocido del Dortmund, Michy Batshuayi, también a préstamo desde el Chelsea. Como siempre se hace en estos casos, habrá que echarle un ojo al delantero belga por la temida “Ley del Ex”.

Los choques entre Borussia Dortmund y Besiktas han sido escasos pero han favorecido siempre a los germanos. El único precedente se remonta a la Recopa de Europa de la temporada 1989/90, donde Los Borussos vencieron tanto en el encuentro de ida como en el de vuelta. Ha llovido mucho desde entonces.

¿Se quitará Borussia Dortmund sus dudas defensivas o persistirán un día más? ¿Es posible ilusionarse con algo más que pasar la fase de grupos sin apuros? Estas son las preguntas que tendrá que resolver el conjunto de Marco Rose en su estreno esta temporada en el fútbol europeo.