El comité de la DFB advierte a Marco Reus

Tras la derrota por 4:2 en Der Klassiker frente a FC Bayern München, Marco Reus fue advertido por la DFB por sus declaraciones contra el arbitraje de Marco Fritz.

Una acción dudosa que terminó en gol

Ya es conocida la historia de como fue el partido en el Allianz-Arena, sin embargo, pocos han advertido la jugada en donde Leon Goretzka marca el 2:3. Emre Can trasladaba el balón cuando Leroy Sané le quito el balón por la espalda dejando al turco alemán en el césped. Para el arbitro, tal maniobra fue licita, empero, todo Borussia Dortmund estalló contra Fritz.

Allí fue cuando Marco Reus, nublado por la adrenalina del partido incurrió en una actitud que no se ve seguido en el fútbol alemán. Además de él, quien se le ha sumado a sus críticas fue toda la directiva negriamarilla. Comenzando por Watzke, pasando por Zorc y llegando a su entrenador, todos se han quejado del arbitraje, menos quién habría sufrido la supuesta falta, Emre Can. Este dijo que no era competencia de él decir si era infracción o no.

La advertencia de la DFB a Marco Reus

En la mañana del lunes se dio a conocer desde el máximo organismo del fútbol alemán, el pedido y la advertencia de que modere sus palabras a la hora de hablar de la terna arbitral. Y como si ello no fuera poco, advirtieron que esa actitud no era correspondiente al capitán de un equipo.

La DFB amenaza también con que si la actitud de Reus persiste, podrían presentar cargos y ahí sí ya hablar de una posible sanción al jugador de BVB. Por otro lado, Marco Fritz defendió su actuación y a todo el cuerpo arbitral. En conferencia de prensa dijo: