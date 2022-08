¿El futuro de Leroy Sané en el FC Bayern München depende de esta temporada?

De acuerdo a informes de medios alemanes, Leroy Sané necesita demostrar su valía en el FC Bayern München para seguir en el club.

La directiva del FC Bayern, dividida por Sané

Esta temporada será decisiva para Leroy Sané. Así lo expresa el periódico Sport Bild sin ningún tipo de atenuantes. Según la publicación, como no ha podido estar a la altura de las expectativas tras su fichaje por 60 millones de euros, procedente del Manchester City hace dos años, estos meses serán importantes para él.

En el seno del club, tienen sus dudas respecto al jugador de 26 años. Sin embargo, el extremo cuenta con un importante apoyo: El del director deportivo Hasan Salihamidžić, que sigue confiando en que dejará su huella en el Allianz Arena. El bosnio insistió en su llegada, aun cuando varios de sus colegas en la institución se mostraron partidarios de fichar a Timo Werner. Este último incluso había firmado un precontrato con el FC Bayern, que luego fue rescindido.

Una demostración de su respaldo, afirma el medio, fue tras la victoria en la Supercopa Alemana ante el RB Leipzig. El directivo entró en el vestuario y elogió a Sané (cosa que incluso sorprendió al mismo) no solo por su gol, sino también por su agresividad, trabajo defensivo y determinación:

«Siempre quiero ver la ira tuya que mostraste en el campo esta noche. Si siempre juegas con esta determinación, puedes convertirte en el mejor jugador de Europa».

El jugador, con la mira en demostrar de lo que es capaz

Por su parte, Sané no quiere hablar mucho. Incluso al cuerpo técnico le cuesta buscar la conversación con él, afirma Sport Bild. Si bien empezó los primeros partidos de la temporada en el banquillo, el futbolista no dio problemas internos. Prefiere permanecer en silencio ante tales situaciones. No obstante, le gustaría ser más regular, tener más el tiempo de juego, y no jugar en la banda derecha, donde se siente incómodo.

De todas maneras, el equipo de entrenadores ve con buenos ojos que prefiera “hablar” en el campo de juego. Antes del partido contra el VfL Bochum, anotaron que se mostraba mucho más comprometido y motivado en los entrenamientos.

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el seleccionador Hansi Flick también sigue de cerca su situación. Recientemente, ha habido varias llamadas telefónicas entre ambas partes y el DT lo apoya, reconociendo su enorme potencial.

En estos meses, Sané espera mejorar su imagen dentro del club muniqués. No solo porque está en juego un puesto en la plantilla mundialista, sino también para dar la talla que le reclaman y no terminar de forma prematura sus tres años de contrato con los bávaros.