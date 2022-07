Borussia Dortmund ha fichado a un jugador sin tanto renombre, pero que podría ser la gran sorpresa de cara a la próxima temporada.

Prince Aning, el jugador sorpresa de los primeros amistosos de Borussia Dortmund

El club negriamarillo está acostumbrado a fichar joyas de todas partes del mundo. Ya sus precedentes de Jadon Sancho o Christian Pulisic han creado un gran estigma para un club que no solo se ha dedicado a fichar jugadores de renombre en este mercado, sino también en fortalecerse para el futuro con nuevos jóvenes.

Y si tenemos que mencionar un fichaje que tiene todo para seguir los pasos de los anteriormente mencionados, tenemos la obligación de hablar de Prince Aning. El neerlandés de 18 años llegó hace unas semanas a Alemania desde Ajax a cambio de 310.000 euros y ya ha dejado boquiabierto a medio Dortmund.

Su puesto natural es el lateral izquierdo, sin embargo, Edin Terzic también lo ha probado como mediocampista por la misma banda. Y la causa del cambio de puesto reside en que sus cualidades de ataque son increíbles. En el primer amistoso de la pretemporada ante Lüner, metió un golazo entrando como daga al área rival y, en el último, también marcó desde el punto de penal.

Su gran nivel le valió un lugar en Bad Ragaz

Como desde hace unos años, BVB realiza los trabajos precompetitivos para cada temporada en los paradisiacos paisajes de Bad Ragaz. El plan de la directiva es que vayan los jugadores que ya den el salto al primer equipo. Y si bien habían fichado a Aning para que se forje en el BVB II, sus buenos rendimientos le permitieron que el entrenador opte por llevarlo a la pretemporada.

Y como si ello fuera poco, el jovencito juega en un sector que no tiene dueño. Por un lado, la directiva ya no confía tanto en Raphaël Guerreiro y con su suplente, Nico Schulz, están haciendo lo posible para que deje el club. Además, hoy por hoy, no se pueden dar el lujo de fichar a un jugador en dicho puesto y es por ello que el juvenil Tom Rothe es otra de las opciones.

Ante este panorama de incertidumbre, Prince Aning podría hacerse un lugar como lo ha hecho Achraf Hakimi en su momento, cuando llegó como tercer lateral y terminó como titular indiscutible. Ahora bien, al neerlandés le falta mejorar algunos aspectos, como la definición y la toma de decisiones, pero si llega a hacerlo será la gran sorpresa de Borussia Dortmund para la próxima campaña.