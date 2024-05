El plan de Borussia Dortmund con Marco Reus tras su retirada

Después de casi toda una vida como futbolista vinculado a Borussia Dortmund, Marco Reus anunció recientemente su salida al final de esta temporada. La entidad negriamarilla no quiere que su insignia se aparte definitivamente y es por ello que, cuando se retire, quieren que siga vinculado al club de una forma muy especial.

Ser la cara de Borussia Dortmund por todo el mundo

A punto de cumplir 35 años, Marco Reus está dando los últimos coletazos de su carrera deportiva. Si bien en el anuncio de su marcha no habló nunca de retirada, el club quiere que asuma un papel después de colgar las botas. Por ello, según SportBild, la directiva le ofrecerá un puesto como embajador para que se convierta en la cara de Borussia Dortmund por todo el mundo.

La intención del club es que refuerce la marca del BVB fuera de Alemania y, sobre todo, en los mercados de Estados Unidos y Asia, donde tienen a Reus como el principal ídolo cuando se habla de Dortmund. Como embajador, será él quien represente los colores negro y amarillo por todos los lugares del planeta.

Reus quiere valorar ofertas en el extranjero antes de pensar en la retirada

Ver a Reus en el otro lado del Atlántico es posible que se haga realidad pronto y no como embajador. Tal y como apunta el mismo medio, el veterano atacante estaría considerando fichar por un equipo de la MLS. Unirse a otro equipo de la Bundesliga no es una opción y, aunque también tendría propuestas encima de la mesa procedentes de Arabia Saudí y Turquía con un importante sueldo, no tiene nada decidido.

Lo que parece claro es que, durante este verano, Marco Reus estará dispuesto a escuchar ofertas fuera de Alemania. Sin embargo, ahora todos los focos están puestos en el que será su último partido como jugador de Borussia Dortmund, la final de la Champions League en Wembley. En su primera temporada se encontró en ese mismo escenario y acabó perdiendo contra FC Bayern. Levantar la ‘orejona’ en su despedida de Las Abejas sería salir por la puerta grande como la leyenda que es.