Si hablamos de récord, FC Bayern München tiene muchos, sin embargo, ahora podrían arrebatarle uno a Real Madrid en Champions League.

Una temporada que no está siendo la ideal en el terreno local

No cabe ninguna duda que la presente campaña para los bávaros no está siendo la mejor ni por asomo. El equipo de Nagelsmann comenzó siendo una verdadera aplanadora en la Supercopa y en las primeras jornadas, pero poco a poco, esto se fue desinflando hasta la situación de hoy en día.

Si bien, el fin de semana han recuperado la buena tónica venciendo a un débil Bayer Leverkusen, venían de cuatro encuentros sin poder conseguir una victoria, una de los peores marcas del siglo XXI para ellos. Y todo el mundo se preguntará el porqué de este nivel y causales hay varias.

La principal de todas ellas se ve en el juego colectivo del equipo. Ya la fluidez que se veía en la temporada pasada o, hasta incluso, varias anteriores, no se encuentra. El hecho de cambiar el esquema ante la falta de un centrodelantero, aún no está del todo asimilado y el nuevo plan de juego del entrenador todavía no estaría al 100%.

FC Bayern München es otro en Champions y podría quitarle un récord a Real Madrid

Mas allá de todo lo dicho, hay una competencia que sí le sonríe al último campeón alemán. Y ella es la UEFA Champions League. Sí, la que tendría que ser más difícil. Sin embargo, la vienen sorteando más que bien con puntaje ideal en el supuesto “grupo de la muerte” junto a FC Barcelona, Inter de Milan y Viktoria Plzeñ.

Y como si ello fuera poco, FC Bayern lleva más de 30 partidos invictos en fase de grupo y quienes tienen el récord de la mayoría de encuentros sin perder son los máximos campeones de la competencia, Real Madrid. Ahora bien, la marca de los españoles es de 31 enfrentamientos, es decir, si hoy los alemanes consiguen al menos un empate igualarán el récord de Los Merengues.