El Semáforo de Mi Bundesliga 21/22: Jornada 6

La Jornada 6 de la Bundesliga nos ha dejado muchos cambios de dinámicas, con un RB Leipzig que empieza a salir del pozo y un Borussia Dortmund que vuelve a perder terreno tras otro tropiezo. Pero lo que no cambia es que FC Bayern München sabe hacer sus deberes y se mantiene líder, ahora en solitario. Todo esto y más lo repasamos en nuestro semáforo semanal.

En verde: Bayern líder en solitario de la Bundesliga y un Leipzig que por fin despierta

Si la semana pasada FC Bayern München logró subir a lo más alto de la clasificación, tras esta jornada no hay nadie que le acompañe. VfL Woflsburg tropezó y Los Bávaros hicieron su labor contra sus vecinos de Greuther Fürth, superando por 1:3 al recién ascendido. Dos goles de Müller y Kimmich lo dejaron encarrilado antes del descanso y, pese a que Pavard acabó expulsado, un gol en propia meta terminó de matar a Los Tréboles, que sólo pudieron anotar el tanto de la honra en los minutos finales. Ya en septiembre, este FC Bayern no quiere dejar margen a la duda.

Quien ha despejado algunas de sus dudas es RB Leipzig, que suma su segunda victoria en Bundesliga de este curso con una goleada por 6:0 a Hertha BSC. Los Toros Rojos de Jesse Marsch se reencontraron consigo mismos y Christopher Nkunku sigue intratable, registrando dos goles, una asistencia y un penal a favor provocado. El retorno a la tradicional defensa de tres que venían usando las últimas temporadas no les ha podido funcionar mejor, y en Leipzig abandonan ya la zona baja de la tabla.

En ámbar: un Köln que no pudo con el Eintracht, y un Union que ganó sobre la hora

1.FC Köln está siendo una de las sorpresas del inicio de campaña y en casa de Eintracht Frankfurt, que aún no ha ganado en partido oficial desde que Oliver Glasner está en el banquillo, pudo dar un golpe sobre la mesa. No obstante, Las Cabras Montesas no lograron pasar del 1:1 a orillas del Meno. Skhiri puso el primer tanto alcanzado el cuarto de hora de juego pero en el agregado del primer tiempo Santos Borré, con su primer gol en la Bundesliga, lo empató. En el segundo tiempo, entre goles anulados y buenas paradas de Horn bajo palos, los dirigidos por Steffen Baumgart no pudieron dar más.

En cambio, Union Berlin sí terminó saliéndose con la suya pero de una manera agónica. Contra Arminia Bielefeld, otro equipo junto al Frankfurt que aún no sabe lo que es ganar en liga esta temporada, no pasaron del 0:0 en todo el encuentro hasta que en el minuto 88 y de la manera más inesperada llegó el gol decisivo, obra de Kevin Behrens. Pese a que La Férrea Unión terminó haciendo su trabajo y se llevó los tres puntos, todos desean que la próxima vez se consigan de una forma menos sufrida.

En rojo: otro pinchazo de Borussia Dortmund y un Hertha que vivía de espejismos

Como la parte que salió perdiendo en el Derby de Borussias, no puede haber otra luz para Borussia Dortmund que no sea la roja. Los Borussos sufrieron su segundo pinchazo de la temporada en casa de Borussia Mönchengladbach con un solitario 1:0. Los de Marco Rose entraron bien al partido pero quien golpeó fue Zakaria en el 37′, y antes del descanso se quedaron en inferioridad numérica por una doble amarilla a Dahoud tras protestar al árbitro. Ya en inferioridad numérica le costó un mundo al Dortmund poder sacar coraje para darle la vuelta, y es que sin Haaland ni Reus todo cambia. Ya están cuatro puntos por detrás de FC Bayern.

Acompañándole en el cierre está Hertha BSC después de la goleada encajada contra RB Leipzig. Pese a que en las dos últimas fechas vencieron a Greuther Fürth y VfL Bochum, los dos recién ascendidos, en cuanto ha aparecido un rival de mayor nivel se han vuelto a ver las mismas carencias que llevan arrastrando meses. Sumado todo esto al mal ambiente interno del club, puede que Pál Dárdai termine siendo el primer técnico destituido esta temporada en la Bundesliga.