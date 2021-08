Erling Haaland salva a Borussia Dortmund de un nuevo tropiezo

Borussia Dortmund venció a Hoffenheim por 3:2 en un partido donde no brilló, pero que tuvo a Erling Haaland para vestirse de salvador.

Un partido tedioso

No cabe ninguna duda que veníamos a ver un partido sumamente divertido y nos encontramos con uno más trabado y correoso de lo esperado. Sebastian Hoeness, entrenador de Hoffenheim, declaró en la previa que era muy importante cortar con los circuitos del equipo negriamarillo y así fue. Si no era con un quite, era con falta, pero lejos estuvimos de ver, por lo menos, un primer tiempo fluido.

Lo único que se destaca de la primera mitad fueron 4 tarjetas amarillas, tres de ellas para los de Sinsheim. Sin dudas, un parámetro muy claro de la idea que tenían para no dejar jugar a Dahoud, Reyna, Reus y Bellingham, quienes son los responsables de la parte creativa de los locales, que tampoco destacaron mucho.

Gregor Kobel, la figura y Haaland el salvador de Borussia Dortmund

Ya en el segundo tiempo, Borussia Dortmund se puso en ventaja rápidamente en los pies de Giovanni Reyna al minuto 49. Y en vez de ir en busca de más, los de Rose no le encontraban la vuelta al asunto y Gregor Kobel se lució salvando dos mano a mano para evitar la igualdad. Empero, la tercera fue la vencida y Baumgartner entrando por derecha puso la igualdad en el 61′.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

Cuando el partido parecía ponerse más favorable para los visitantes, Jude Bellingham controló un despeje en el área y pudo firmar el 2:1 momentáneo. Cuando parecía morirse el resultado, a través de una pelota parada Munas Dabbur le puso suspenso con el 2:2. Pero a los 91′ apareció Erling Haaland que firmó el 3:2 tras una jugada plagada de rebotes y más rebotes. El noruego no había tenido el mejor partido, pero como se dice, los grandes aparecen cuando tienen que aparecer.

Poco se puede decir del resto del equipo. Realmente Hoffenheim no logró el resultado, pero sí hizo mucho para que el resultado sea distinto. La diferencia estuvo en que los de amarillo tienen a un androide que a esta altura es muy racional dudar de su humanidad.