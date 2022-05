¿Es cierto que Borussia Dortmund quiere a Paulo Dybala?

Uno de los temas más candentes de las últimas horas es la posibilidad de que Borussia Dortmund fiche a Paulo Dybala en el próximo mercado de fichajes. ¿Esto puede suceder? ¿Podrían Las Abejas reforzarse con la estrella de la Juventus? En Mi Bundesliga lo analizamos.

El mercado de fichajes de Borussia Dortmund está siendo de lo más movido y ni siquiera ha terminado la temporada actual. Los Negriamarillos ya han firmado los refuerzos de Niklas Süle y Nico Schlotterbeck para la zaga y se espera que dentro de poco se anuncie la llegada de Karim Adeyemi. Ante una salida más que probable de Erling Haaland, el BVB tiene que buscar una nueva estrella para su plantel, pero lo que pocos se esperaban es que Dybala pudiera ser un jugador a considerar.

Según informaciones del Corriere dello Sport, el Dortmund se habría aprovechado de la situación del atacante argentino, que se marchará libre de la Juventus al final de temporada. Sobre la mesa estaría un contrato por valor de unos 4’5 millones de euros netos y la propuesta de hacerle pieza fundamental del proyecto dentro y fuera del campo. Ahora bien, nadie más ha informado sobre estas negociaciones.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga en nuestro canal de Spotify.

Lo que en Italia podría sonar como una bomba de relojería, en Alemania ha sido una bomba de humo. Los medios germanos no han tardado en salir a desmentir este posible interés del BVB por Dybala. En concreto Patrick Berger, jefe de redacción de SPORT1, asegura que el jugador de la Juventus nunca ha estado en la mente de la directiva del Dortmund.

#BVB – Paulo Dybala is NOT a topic at Borussia Dortmund. There has never been an offer. Rumors from Italy are not true. The striker turned down a top proposal from Juventus of €6,5m net salary. @BVB cannot keep up with it. @PauDybala_JR gonna leave Turin as a free agent. @SPORT1

— Patrick Berger (@berger_pj) May 5, 2022