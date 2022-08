Este es el Equipo Ideal de la Jornada 4 de Bundesliga 2022/23

FC Bayern München, Bayer Leverkusen y Union Berlin se quedan con la mitad del Equipo Ideal de la cuarta semana de la Bundesliga.

Este XI fue provisto a partir de los números estadísticos de la web WhoScored.com, el cual analiza el rendimiento en profundidad de cada jugador del futbol alemán. En base a esos números, estos fueron lo mejor de lo mejor en la fecha cuatro.

Yann Sommer – Borussia Mönchengladbach

No es habitual que un arquero sea EL JUGADOR DE LA JORNADA. Pero cuando lo es, ya saben que es merecido. Gladbach se llevó un punto del Allianz Arena porque tiene a una muralla suiza bajo los palos: Sommer repelió ¡19 tiros a puerta! Un número récord en la Bundesliga desde que comenzaron a recopilar datos en 1992. Y también fue, por mucho, el que más veces tuvo en el balón en Los Potros (65 veces).

Benjamin Pavard – FC Bayern München

El francés empieza a ser una pieza vital en el armado de la retaguardia de Julian Nagelsmann. Defensivamente, ganó un contundente 71% de sus duelos. Ofensivamente, tuvo cinco tiros a puerta contra el Borussia (solo Sané y Mané remataron más veces para el FC Bayern).

Marc-Oliver Kempf – Hertha BSC

Generalmente, los capitalinos tienen buenas actuaciones individuales en sus partidos, más allá de que en conjunto siguen sin dar la talla. Con el Borussia Dortmund siendo un vendaval en ataque, Kempf tuvo que trabajar de más para que la derrota fuera mínima: Disputó 19 tacleadas, logrando ganar 12 duelos de ellos.

Konstantinos Mavropanos – VfB Stuttgart

Otro jugador de ambas áreas. Los suabos no pudieron pasar del empate a cero con el 1. FC Köln, pero el griego no puede decir que no lo haya intentado: Tuvo cuatro de los 13 remates al arco de su equipo (solo Silas tuvo uno más) y ganó un sólido 64% de sus entradas.

Anthony Jung – Werder Bremen

Junto con Mitchell Weiser, es otro de los sobresalientes laterales que Bremen tiene para esta temporada. Aunque Eintracht Frankfurt frenó a los verdes en un partidazo de siete goles, Jung anotó el transitorio 1:1 y cubrió una distancia de 8 km durante su tiempo total de juego, además de 28 sprints, el máximo de su club.

Jeremie Frimpong – Bayer Leverkusen

Ante la falta de gol en Patrik Schick, Leverkusen consiguió una inesperada alternativa con Frimpong. El neerlandés hizo gala de la presión alta de los de Gerardo Seoane y aprovecho todas las deficiencias defensivas del Mainz 05: Marcó su primer doblete en la Bundesliga y fue el jugador más rápido del partido (34,6 km/h).

Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

En el difícil arranque de Die Werkself, Palacios se ha asegurado ser el amo y señor del mediocampo. Ante Mainz, abrió el marcador con un remate de bastante fortuna que terminó metiendo Jonathan Burkardt en su propio arco. De todas maneras, el tanto se le fue atribuido al argentino. Pero, al mismo tiempo, dominó todos los apartados de su equipo: Toques (56), recuperaciones (8), duelos ganados (6), pases completos (32), y entradas (4).

Jude Bellingham – Borussia Dortmund

Se sabe que cuando el inglés tiene un buen partido, el Dortmund generalmente se lleva los tres puntos. Bellingham tuvo la mayor cantidad de tiros a puerta (4), la mayor cantidad de pases (3) y la mayor cantidad de entradas (38), ganando el 55% de ellos. Solo le faltó el gol, y eso que lo intentó en diez ocasiones.

Leroy Sané – FC Bayern München

Tranquilamente, el simple hecho de haber conseguido batir a Sommer lo puede poner en el Equipo de la Semana; pero Sané hizo más que anotar su primer gol en casa en la Bundesliga en 2022 (antes solo había marcado fuera de Múnich en tres ocasiones). Tuvo la mayor cantidad de tiros a puerta del juego (8) y también fue el que más sprints realizó en todo el juego.

Sheraldo Becker – Union Berlin

La delantera de este Equipo de la Semana la tienen que integrar el equipo que más anotó. Y ese fue, sin dudas, el Union. Por un lado, tenemos a Becker, que anotó el primer doblete de su carrera en la Bundesliga, que igualó su récord personal de la temporada pasada con cuatro goles, y quién se ha visto involucrado en seis tantos de su equipo en esta campaña (dos asistencias).

Sven Michel – Union Berlin

Por el otro lado, tenemos a Michel. Con solo 19 minutos, le alcanzó para marcar su doblete personal. Schalke 04 tendrá que agradecer que Jordan Siebatcheu, un habitual de nuestros once ideales, se fue sin abrir el score. Si no, el 1:6 hubiera sido aún peor.