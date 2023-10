Estos jugadores aún no han tenido acción en esta temporada de la Bundesliga

El regreso de Manuel Neuer al FC Bayern München sería una más de las tantas figuras que todavía aún no han jugado en la Bundesliga 2023/24.

Neuer, el más destacado de quienes aún no jugaron en la temporada

No son pocas las figuras de la liga alemana que no han tenido minutos en estas siete jornadas de competencia. Los 18 equipos cuentan con, al menos, un jugador que no ha tenido actividad en esta campaña.

La ausencia más notable es la de Manuel Neuer. El histórico portero del FC Bayern München está listo para volver y podría atajar en la visita de su equipo a Mainz por primera vez en 11 meses. El Mundial de Qatar 2022 fue su última actuación bajo los palos y, tras la eliminación de Alemania, sus vacaciones se “extendieron” por culpa de una fractura de tibia y peroné mientras esquiaba.

Por más larga que parezca, la lesión del guardameta no es la inactividad más larga dentro de la Bundesliga. Félix Agu, del Werder Bremen, comenzó a tener problemas con el tendón rotuliano y debió pasar a cirugía para una extensa recuperación. Su último partido fue ante el descendido Hertha BSC, el 28 de octubre del año pasado. Casi todo un calendario sin poder jugar.

¿Qué otras figuras faltan en la Bundesliga?

Neuer también representa la baja de más importante de la liga, empero no es la única figura de trascendencia que un equipo debe afrontar. El líder de la tabla, Bayer Leverkusen, cuenta la baja de Patrik Schick, quien no ha tenido acción desde marzo cuando una lesión de los aductores en los octavos de final de la Europa League lo marginó por todo este tiempo. Su regreso también se espera para los próximos partidos, debiendo luchar por la titularidad con Victor Boniface.

Los equipos de la parte alta de la tabla no están exentos de la falta de jugadores: VfB Stuttgart no puede contar con Josha Vagnoman por una fractura por estrés, en el Borussia Dortmund aún no hay novedades del estado médico de Thomas Meunier tras su rotura de fibra muscular y RB Leizpig no pudo ver el debut de El Chadaille Bitshiabu por una rotura del ligamento medial de la rodilla.

Aunque la Bundesliga no es un lugar predilecto para los jugadores latinos, cuenta con un buen número de futbolistas hispanos. Y lamentablemente uno de ellos también entra entre las bajas longevas: Lucas Alario pasó por una operación de rodilla en el cierre del curso pasado y, desde entonces, el Eintracht Frankfurt espera por su vuelta.