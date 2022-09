Europa ya se prepara para fichar a Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko es una de las figuras del momento en la Bundesliga. A sus 17 años ya se le puede considerar la estrella del momento en Borussia Dortmund con buenas y decisivas actuaciones. Con contrato hasta 2023, ya hay grandes equipos en Europa posicionándose para intentar su fichaje.

Equipos muy grandes en Europa pelearán para llevarse a Moukoko gratis

El buen rendimiento de Youssoufa Moukoko en este arranque de temporada en Borussia Dortmund no está pasando desapercibido. Con el desafortunado cáncer testicular de Sébastien Haller y un Anthony Modeste que llegó como reemplazo pero no está cumpliendo con las expectativas, el joven delantero alemán lleva semanas llamando a la titularidad con Las Abejas. Con 4 goles generados (2 tantos y 2 asistencias) en apenas 154 minutos disputados en Bundesliga, no cabe duda de que Moukoko tiene algo especial.

El BVB sabe que Moukoko puede ser importante pero no se pueden despistar en lo que a una posible marcha se refiere. Según Calciomercato y Transfermarkt, ya hay varios gigantes del fútbol europeo que van a intentar su fichaje, sabiendo que su contrato expira en 2023 y podría salir libre de Dortmund. Entre ellos se encuentran Manchester United o Real Madrid, pero desde Italia afirman que el FC Bayern también estaría interesado en el joven atacante.

Escucha el último capítulo de «El Debate» de Mi Bundesliga en nuestro canal de Spotify.

La renovación en Dortmund todavía es muy factible

Que una de las mejores estrellas que han salido de las categorías inferiores de Borussia Dortmund durante este siglo esté a punto de quedarse sin contrato es algo que preocupa a la mayoría de aficionados del conjunto negriamarillo. Sin embargo, las esperanzas de una renovación en el seno del club siguen intactas. La razón por la que Moukoko no ha querido renovar es el bajo tiempo de juego del que dispuso la temporada pasada con Marco Rose en el banquillo. Ahora, con Edin Terzic, está recibiendo mucha más confianza y se espera que pueda ser uno de los jugadores más importantes de la plantilla si mantiene su buena progresión.

Moukoko llegó a Dortmund en 2016 procedente de la cantera del St.Pauli. Durante su paso por categorías inferiores del BVB ha tenido unos registros goleadores insuperables, tanto que con apenas 16 años y un día hizo su debut con el primer equipo en Bundesliga, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo de la historia de la categoría. Nadie duda de que, si nada se tuerce, es un jugador que podría marcar una época en Westfalia. Todo pasa por poder mantenerle en el club.