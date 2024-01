Exequiel Palacios, nueva baja por lesión para Bayer Leverkusen

La enfermería de Bayer Leverkusen tiene un nuevo paciente y es Exequiel Palacios. El internacional argentino se resintió de molestias en el muslo en el último encuentro de Bundesliga ante RB Leipzig y el club ha confirmado que será baja temporal por una lesión muscular.

Exequiel Palacios se suma a Boniface como bajas sensibles para Xabi Alonso

Después de una primera vuelta donde ha sido imprescindible para el Bayer 04, Exequiel Palacios tendrá un descanso obligado. En el partido contra Leipzig, donde Leverkusen tuvo que dar lo mejor de sí para rescatar los tres puntos en el descuento pese a colocarse dos veces por detrás en el marcador, el físico del argentino llegó a su límite y en los minutos finales sufrió un pinchazo en el muslo, teniendo que ser sustituido por Robert Andrich.

Ya en el campo las señales no eran buenas y, después de someterse a pruebas médicas, el club ha confirmado los malos presagios. Exequiel Palacios estará fuera por tiempo indefinido y ya es la segunda baja que sufre Leverkusen este mes de enero. La primera fue la de Victor Boniface, que cayó lesionado en un entrenamiento con la Selección de Nigeria mientras se preparaba para la Copa África. Dos ausencias clave y que hacen preguntarse si Las Aspirinas buscarán recambios antes del cierre de mercado o aguantarán con lo que tienen para reemplazarles.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Lo de Frimpong fue tan sólo un susto

Dentro de lo malo de perder a uno de sus titulares, Bayer Leverkusen se puede contentar con no quedarse también sin Jeremie Frimpong. En el mismo encuentro, el carrilero neerlandés se marchó sustituido en el primer tiempo también con molestias musculares pero el club ha dado a conocer que no sufre ninguna lesión y que la próxima semana se reincorporará a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

Mantenerse en lo más alto de la tabla no es fácil y el conjunto dirigido por Xabi Alonso ya empieza a notar el desgaste. No obstante, el último tropiezo de FC Bayern ante Werder Bremen le da un pequeño margen para respirar porque se sitúa actualmente con siete puntos de ventaja y un partido más. Veremos si estas bajas les harán bajar el ritmo a un equipo que todavía no ha perdido ningún partido oficial esta temporada.