Werder Bremen da la sorpresa en Múnich y un golpe a la pelea por la Bundesliga

Con un único tanto de Mitchell Weiser, Werder Bremen dio la sorpresa en el Allianz Arena y un golpe en la mesa en la lucha por la Bundesliga. El conjunto de Thomas Tuchel, sin carácter en ataque ni en defensa, cae a siete puntos del liderato y da un poco de aire a Leverkusen.

Bayern estuvo, de nuevo, poco acertado en ambas áreas

La victoria agónica de Bayer Leverkusen en su visita a Leipzig envió un mensaje muy claro a Múnich: la pelea por la Bundesliga va a ser aún más dura de lo que ya está siendo. Para mantener el ritmo a unas Aspirinas que todavía siguen invictas, en FC Bayern no tienen margen para el error y mucho menos en encuentros ante rivales inferiores sobre el papel como este Werder Bremen. En la primera jornada ya batieron con soltura al club norteño en su feudo y ahora, con la baja de Ducksch por lesión y con Borré en el banquillo, la tarea debía ser aún más sencilla. Pero eso era sólo el pronóstico.

Thomas Tuchel apostó por el mismo once que hace una semana salió victorioso ante Hoffenheim, con el único cambio de Coman por Müller. Volvió a dejar a Goretzka y al recién llegado Dier en el banquillo para sacar de titular en el centro del campo a Raphaël Guerreiro. El Bremen salió a refugiarse atrás pero, para su sorpresa, se encontró a una defensa bávara bastante pasiva y a la que amenazaron en más de una ocasión al contragolpe. De hecho, en uno de ellos Njinmah se quedó completamente solo y puso por delante a los de Ole Werner, aunque una falta previa a Musiala salvó a los locales de ponerse por detrás en el marcador.

Bayern tenía más el balón pero sufría para generar sus ocasiones, siendo una parada de Zetterer a Upamecano lo más destacado para ellos en todo el primer tiempo. El ataque no funcionaba y la defensa, con bastante poco, se desordenaba.

El gol de Weiser da un golpe a la lucha por la Bundesliga

A diferencia de otros días, donde Los Bávaros no tenían el mejor día pero confiaban en sacar los partidos adelante y lo hacían, esta vez no tuvieron tanta suerte. Pese a que con el paso de los minutos se acercaban más al área de Zetterer, no lograban finalizar y tampoco resolvían sus problemas en las transiciones. Y al final, el Bremen lo terminó aprovechando. Con una gran acción de Weiser -curiosamente antiguo jugador del Leverkusen-, que recortó dentro del área ante Davies y sacó un latigazo imparable, los visitantes dieron la campanada en el 59′.

El banquillo de Bayern apenas se había movido y no fue hasta que llegó el gol que Tuchel se impacientó y dio entrada a Müller, Goretzka y Tel para intentar arreglar el desastre. Sin embargo, poco cambió el panorama y el Bremen se echó más atrás si cabe para mantener su gran resultado y, con unas cuantas intervenciones de Zetterer y varias llegadas que Tel no pudo concretar, lo lograron.

En un día donde pinchar no estaba permitido, Bayern lo hizo y la distancia con Leverkusen se amplía a siete puntos. El próximo miércoles disputarán el encuentro que tienen pendiente ante Union Berlin pero, en el mejor de los casos, se quedarán a cuatro del liderato y le regalan un pequeño colchón de puntos al conjunto de Xabi Alonso. Aunque queda mucha Bundesliga por disputarse, este partido puede ser uno de los que vendrán a la mente de la hinchada bávara si se les escapa el título.