FC Bayern München mira su enfermería antes del debut en la Champions League

El FC Bayern München no le quita ojo a las lesiones y Thomas Tuchel busca recuperar jugadores, previo al inicio de la fase de grupos de Champions.

Se empieza a notar la plantilla corta en Múnich

Comienza la Liga de Campeones y el FC Bayern ya se pone en modo Europa para el miércoles recibir al Manchester United en el Allianz Arena. Tras el empate ante Bayer Leverkusen en ese mismo estadio, los bávaros buscan cambiar la cara en el escenario más importante para ellos en esta temporada.

En el encuentro ante las Aspirinas, Kingsley Coman no dijo presente por problemas musculares. En el once titular estaba el centrocampista Joshua Kimmich que, durante la semana, no fue parte de la alineación de Alemania en el amistoso ante Francia.

Jamal Musiala, que aprovechó la fecha FIFA para curar su fibra muscular desgarrada, al menos volvió a sentarse en el banco de suplentes. Allí también estaba sentado el lateral derecho Noussari Mazraoui, que tampoco estuvo en forma después de los partidos con la selección de Marruecos.

La preocupación de los muniqueses se hizo notoria al minuto 61, cuando el DT empezó a cambiar la formación debido a la falta de jugadores para mantener su táctica. Thomas Müller abandonó el campo por Musiala y Mazraoui sustituyó a Kimmich. Como resultado, Konrad Laimer, que era titular como lateral derecho, le dejó espacio a Mazraoui y pasó a su posición habitual en el centro.

¿FC Bayern recuperará jugadores antes del inicio de la Champions?

Los medios alemanes ya especulan con que será un otoño duro para el cuerpo técnico y los médicos, debido a que es muy poco probable que este equipo pase las próximas semanas y meses sin sufrir lesiones. Sobre todo, con la acumulación de partidos en la triple competencia. Los directivos en Säbener Straße, por supuesto, intentan evitar el tema a toda costa, pero las preguntas vendrán.

Como si fuera poco, el FC Bayern tendrá que prescindir de su entrenador para el debut ante el United, debido a una expulsión en el último encuentro de la temporada pasada (cuartos de final ante el Manchester City).

En la previa a ese choque, se seguirá controlando el estado físico de Jamal Musiala y Joshua Kimmich para decidir cuánto tiempo podrán jugar. Kingsley Coman (que aún se entrena de forma diferenciada) es duda para el partido.