En las últimas horas, Sky Sports, informó que FC Bayern München piensa en Gregor Kobel, arquero de Borussia Dortmund, para suceder a Neuer en el futuro.

¿El mejor portero de la Bundesliga?

No cabe ninguna duda que en la previa muchos dudaban de la calidad de Kobel. Llegaba con un perfil muy bajo desde Stuttgart en un momento de mucha convulsión en el arco de BVB tras relegar totalmente a Bürki. Sin embargo, poco le importó lo que sucedió para que empiece a demostrar de lo que está hecho.

Con cada encuentro que fue pasando, las atajadas cada vez eran más espectaculares y claves para adquirir puntos. Y es por ello que el sentimiento de todo el club es de un respeto y admiración, tanto es así que hoy es uno de los referentes de este plantel. Su nivel es tan alto que, en algún momento, Lothar Matthäus dijo que era el mejor portero del fútbol alemán.

FC Bayern ya piensa en Kobel para reemplazar a Manuel Neuer

Ante sus grandes actuaciones, es obvio que muchos lo están viendo para ficharlo. Y como si eso fuera poco, en las últimas horas se ha soltado un interés que era inesperable y es el del último campeón alemán. Como ya se sabe, Manuel Neuer ya tiene 36 años y mucho hilo en el carretel no le queda. Es por ello que el nombre de Kobel ha salido en la mesa del consejo deportivo.

Ahora bien, lo que hay que aclarar es que no es el único candidato. Recordemos que el club bávaro tiene a préstamo a Alexander Nübel en el Monaco y la idea es que adquiera toda la experiencia posible para que del paso al frente cuando Neuer no esté. Además, Oliver Kahn y compañía saben que Borussia Dortmund hará todo lo posible para no darle su arquero titular.

En conclusión, las chances de que el arquero suizo pase a vestir de rojo, hoy por hoy, parecen pocas. Empero, su nombre gusta y mucho.