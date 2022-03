FC Bayern München posa todos sus ojos en Ajax

FC Bayern München comenzó los planes hacía el mercado de fichajes del próximo verano y Ajax tiene a muchos jugadores que quisieran incorporar.

Bayern tras un combo de Raiola en Ajax

Hace unas semanas en Mi Bundesliga le contamos que el equipo bávaro estaba siguiendo muy de cerca a Ryan Gravenberch. Desde que volvió a recuperarse de su contagio de COVID-19 el entrenador Erik Ten Hag no ha vuelto a contar con él como lo hacía antes. Es decir, ya no es un titular indiscutido en el once inicial.

Ante esto, la directiva bávara empieza a soñar con la posibilidad de traérselo a Múnich en este verano e incluso ya hubo una reunión con Mino Raiola. El mediocampista termina su vinculo con los neerlandeses en 2023 y la transferencia se podría cerrar en unos 25 millones de euros.

Sin embargo, Gravenberch no fue el único consultado. El nombre de Noussair Mazraoui estuvo sobre la mesa debido a la gran oportunidad de que su contrato vence en junio. Hasta el momento no trascendió más que un simple interes según contó Christian Falk de SportBild, pero el reforzar el lateral derecho es una de las prioridades para la dirección deportiva.

¿Un candidato para reemplazar a Gnabry?

A esta altura de las circunstancia ya es de público conocimiento que las negociaciones con Serge Gnabry no frecuenta por la mejor situación. Al parecer, hay una diferencia sustancial entre las exigencias del jugador y la oferta de la directiva. Es por ello que no se descarta el desprenderse del actual seleccionado alemán si no se llega a un acuerdo.

Y ante esto, Falk informó que el extremo de Ajax, Antony, estaría siendo monitoreado por los scouts del último campeón alemán. Su representante negó haber tenido contacto con algún directivo de Bayern y eso se debe a que todas las energías están puestas en renovar a Gnabry, empero, si no se da el nombre del brasileño tomará mayor fuerza.