FC Bayern München se acerca a Sebastian Haller de Ajax

Con la Meisterschale en el bolsillo, FC Bayern München comienza a moverse en el mercado de verano y Haller sería un apuntado.

Empiezan a surgir nuevos nombres

No cabe ninguna duda de que el festejo del título de Bundesliga el pasado sábado ha apaciguado un poco las aguas. Sin embargo, Julian Nagelsmann sabe que le faltó plantel para poder dar lucha en todos los frentes. Sobre todo en Champions League, donde cayeron eliminados por Villarreal.

Es por ello que tanto Brazzo Salihamidzic y Oliver Kahn, ya saben que el entrenador exige varios refuerzos. Al menos para tener un fondo de armario más que digno para poder darle aire a los titulares y, además, para que se fomente mucho la competencia puesto por puesto.

A esto se le suma la incertidumbre de la actual situación de dos jugadores. Por empezar, Serge Gnabry, que estaría lejos de renovar su contrato por sus altas exigencias salariales. Y por último, la situación de Lewandowski, que todavía no ha renovado y las alarmas ya están encendidas.

Bayern toca la puerta de Haller

Sabiendo todo esto, el equipo bávaro ya empezó a levantar los teléfonos y los primeros nombres comienzan a surgir. Y, según Christian Falk, periodista especializado en la información del último campeón alemán, uno de los números marcados fue el de Sebastian Haller. No solo Brazzo se ha interesado en su situación, sino que hubo un contacto con su agente.

Aún no ha trascendido que eso haya sido una negociación, empero, cuando Bayern levanta su teléfono no es para saludar precisamente. En la presente campaña, el artillero de Ajax ha marcado 33 goles y dio nueve asistencias en 39 encuentros jugados. No cabe ninguna duda de que los números lo avalan como parar vestir de rojo.