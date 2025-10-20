FC Bayern München trabaja para recuperar jugadores ante el Brujas

El entrenador del FC Bayern, Vincent Kompany, tiene que preocuparse por dos de sus estrellas antes del partido de Champions League contra el Brujas.

Stanisic regresa a los entrenamientos

Tras un día de descanso tras la victoria por 2:1 en Der Klassiker contra el Borussia Dortmund, el FC Bayern München volvió a entrenar el lunes por la tarde para prepararse para el próximo partido de la Liga de Campeones en casa contra el Brujas.

Durante el entrenamiento en Säbener Straße, hubo dos grandes novedades. La primera es que Josip Stanisic regresó al equipo. Casi cinco semanas después de romperse parcialmente el ligamento medial de la rodilla derecha, el lateral pudo entrenar con Vincent Kompany por primera vez.

El croata participó en 20 minutos de sesión (ejercicios de calentamiento y pases), aunque luego fue al campo contiguo, aparentemente todavía con ligeros problemas en su rodilla. De todas maneras, continúo con 45 minutos de trote suave, intercalados con frecuentes charlas con el nuevo jefe de rehabilitación, Benjamin Sommer, y algunas carreras más intensas. Todavía no está fijado su regreso, por lo que es poco probable que juegue ante el cuadro belga

Gnabry lucha para ser parte del FC Bayern ante Brujas

Por su parte, Serge Gnabry completó una sesión individual (carrera, ejercicios de coordinación relajados y algunas vueltas al campo con el balón en los pies). Dependiendo de si puede entrenar con el equipo mañana, también es duda para el Brujas.

Aún más lejos de volver a los terrenos de juego, aparecieron Alphonso Davies e Hiroki Ito, quienes continúan con sus entrenamientos individuales de rehabilitación en el campo deportivo del club. Kompany observó a ambos junto al director deportivo Christoph Freund.